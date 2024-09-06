رغم تجديد عقده مع ريال مدريد .. "دوري روشن" وجهة كارلو أنشيلوتي القادمة!

أنشيلوتي حدد وجهته بعد ريال مدريد

استقر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على محطته القادمة، بعد نهاية مشواره مع فريقه الحالي ريال مدريد، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به بعد النجاحات التي قدمها مع الميرنجي.

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وكان ريال مدريد قد أعلن منذ شهر ديسمبر 2023 عن تجديد عقد كارلو أنشيلوتي حتى صيف 2026، وذلك بعد أن كان قريبًا من تدريب منتخب البرازيل.

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وكشف رامون ألفاريز الصحفي في إذاعة "راديو ماركا" الإسبانية، عن أن أنشيلوتي استقر على أن يكون دوري روشن السعودي هو وجهته المقبلة، حال رحيله عن ريال مدريد في أي وقت.

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وأضاف ألفاريز أن أنشيلوتي لديه عرض مهم من جانب أحد أندية دوري روشن السعودي حاليًا، وهو الأمر الذي جعله يستقر على الانتقال إلى هناك.

وفي نفس الوقت، تنظر إدارة ريال مدريد إلى الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني، من أجل خلافة أنشيلوتي حال رحيله، وفقًا لما أكده رامون.