"على خطى كريستيانو رونالدو ولكن!" .. جود بيلينجهام يعلن قرارًا مفاجئًا لعشاقه

مفاجأة جود بيلينجهام الجديدة..

فاجأ النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، "عشاقه" حول العالم، بقرار رسمي جديد.

بيلينجهام انضم إلى ريال مدريد في صيف 2023، قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني؛ حيث نجح في التتويج بـ4 ألقاب رسمية كبرى، في عامه الأول.

وفي هذا السياق.. أعلن بيلينجهام عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الخميس، تدشين قناته الجديدة على موقع "اليوتيوب"؛ وذلك على خطى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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رونالدو الذي ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، دشن يوم 21 أغسطس الماضي، قناته الجديد على "اليوتيوب"؛ حيث يتفاعل عليها بمجموعة فيديوهات، وبشكل يومي تقريبًا.

لكن على عكس رونالدو.. كشف النجم الدولي الإنجليزي، عن أن الفيديوهات التي سيقوم بنشرها على موقع "اليوتيوب"، ابتداءً من يوم 12 سبتمبر الجاري، ستكون متعلقة بكواليس حياته بعيدًا عن عالم الأضواء والشهرة.

وأشار جود بيلينجهام إلى أنه سينشر 4 فيديوهات أسبوعيًا؛ وستكون متاحة لعشاقه ومتابعيه حول العالم بـ"شكل مجاني"، متمنيًا أن يستمتع الجميع بقناته الجديدة.