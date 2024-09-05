الصفقة الأضخم في السعودية .. حسم جدل تورط "الاستقطاب" في تحويل صفقة متعب الحربي من النصر إلى الهلال

مازال الجدل مستمرًا حول الصفقة المحلية التي هزت أركان الدوري السعودي

مازال الجدل متواصلًا حول الصفقة الأضخم في دوري روشن السعودي لصيف 2024، وهي انتقال متعب الحربي مدافع الشباب إلى الهلال بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص النصر.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الظهير الأيسر كان قريبًا من التوقيع للنصر، حيث اتفقت الأطراف جميعًا على تفاصيل الصفقة، لكن تدخل متأخر من الهلال ودعم قوي من الأمير الوليد بن طلال أدى لتحويل مسار الصفقة من الأصفر إلى الأزرق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الساعات الأخيرة شهدت جدل إعلامي كبير بين عبد الرحمن الجماز وسالم العرجاني، حيث نسب الثاني للأول قوله أن برنامج الاستقطاب هو المسؤول عن تمويل صفقة الحربي للهلال، مما يعني أنه السبب المباشر في إبعاد الصفقة عن النصر لأنه من قدم المبلغ الأكبر للزعيم.

GOAL

الجماز نفى ذلك تمامًا ورد موضحًا عبر سلسلة من التغريدات المتبادلة بين الرجلين بأن حديثه كان عن صفقات اللاعبين الأجانب وتمويلها من جانب برنامج الاستقطاب، مشيرًا إلى أن حديثه عن اللاعبين المحليين كان للإشارة إلى ارتفاع أسعار عقودهم فقط.

يُشار إلى أن صفقة الحربي حُسمت للهلال مقابل 123 مليون ريال سعودي فيما كان النصر قد قدم ما يزيد قليلًا عن الـ80 مليونًا.