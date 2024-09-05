"كلف خزينة الزعيم مبلغًا جنونيًا" .. متعب الحربي يصاب قبل اللعب بقميص الهلال!

صدمة جديدة لنادي الهلال..

"123 مليون ريال في لاعب كثير الإصابات".. هكذا تم السخرية من نادي الهلال السعودي، بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي متعب الحربي، في صيف العام الحالي.

الحربي كان في طريقه إلى نادي النصر السعودي، قادمًا من فريق العاصمة الآخر الشباب، قبل أن يتدخل الهلال في اللحظات الأخيرة وبـ"عرض جنوني"؛ ليخطف اللاعب البالغ من العمر 24 سنة.

ولم تمر سوى أيام قليلة فقط على هذه الصفقة والسخرية الجماهيرية؛ حتى تعرض الحربي لـ"الإصابة" بالفعل، وقبل أن يلعب ولو لدقيقة واحدة بقميص الزعيم الهلالي.

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وتعرض الظهير الأيسر الشاب لـ"الإصابة"، خلال مشاركته مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام إندونيسيا، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من الدور الثالث، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسقط الحربي على أرضية الملعب في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، حيث حاول الأطباء معالجته؛ إلا أن اللاعب لم يستطع المواصلة، ليتم ستبداله بعدها بدقيقتين.

وأقحم الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الظهير الشاب سعود عبدالحميد، المحترف في نادي روما الإيطالي، بديلًا عن متعب الحربي، في الدقيقة 32 من عمر المباراة، بعد أن أجلسه على دكة البدلاء بـ"شكل مفاجئ"، في البداية.

ومن ناحيته.. كشف أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور ثامر الشهراني، عن مدة غياب الحربي "المتوقعة"؛ بعد إصابته في مباراة السعودية وإندونيسيا.

الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن إصابة ظهير الهلال الجديد، جاءت على مستوى "عضلة الساق اليسرى"؛ ولها احتمالين لا ثالث لهما.

وأعلن أخصائي العلاج الطبيعي، إمكانية معاناة متعب الحربي من "شد عضلي"، ووقتها سيغيب من 3 إلى 5 أيام، أو أن يكون هناك "تمزق من الدرجة الأولى"؛ وبالتالي الابتعاد لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة.