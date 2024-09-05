بعد إصابته بالرباط الصليبي .. تطور جديد بشأن سامي النجعي!

تعرف على آخر تطورات إصابة سامي النجعي

تعرض سامي النجعي لاعب وسط النصر لإصابة قوية في الركبة، بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي سيجعله خارج حسابات النصر خلال الموسم الحالي 2024-25.

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وتعرض النجعي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مواجهة النصر ضد الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي، التي خسرها العالمي برباعية مقابل هدف واحد.

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وكشفت صحيفة "الجزيرة" عن أن النجعي استقر على إجراء الجراحة في الركبة بمدينة برشلونة الإسبانية، بعد الاطلاع على نتائج التقارير الطبية التي خضع لها اللاعب في الرياض الفترة الماضية.

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ومن المقرر أن يعود النجعي إلى الرياض مرة أخرى بعد إجراء العملية الجراحية، على أن يستكمل البرنامج العلاجي له، ومن ثم الدخول في التأهيل الذي سيحتاج إلى 6 أشهر للعودة.

ويستعد النصر خلال الوقت الحالي خلال فترة التوقف، لمواجهة الأهلي المهمة، المقرر لها مساء الجمعة 13 سبتمبر الجاري، في كلاسيكو ناري ينتظره الجميع، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.