"لا يوجد حل!" .. روبرتو مانشيني يخرج عن شعوره بسبب سياسة المسؤولين في السعودية

ماذا قال روبرتو مانشيني؟!..

خرج الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن شعوره؛ بعد سقوط الأخضر أمام إندونيسيا، مساء يوم الخميس.

السعودية سقطت في فخ التعادل أمام إندونيسيا (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأرجع مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، السقوط أمام إندونيسيا، إلى غياب اللاعبين السعوديين عن المشاركة في المباريات، مع فرقهم؛ في انتقاد صريح لسياسة المسؤولين عن الرياضة في المملكة.

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وقال المدير الفني الإيطالي: "هل الحارس محمد العويس يلعب في الهلال؟.. هل المدافع حسان تمبكتي يلعب؟.. مصعب أفضل لاعب في الفريق لا يلعب".

وأضاف مانشيني بخصوص هذا الأمر: "لدينا مشكلة بعدم مشاركة اللاعبين السعوديين مع أنديتهم، في قائمة الأخضر 20 اسمًا لا يلعبون.. نحن نواجه منتخبات يشارك نجومها بشكل أساسي".

وعند سؤاله عن الحل لهذه المشكلة؛ رد روبرتو مانشيني بـ"شكل صادم"، عندما أكد على أنه لا يوجد أي حلول، ولكنه سيواصل العمل على الرغم من ذلك.

جدير بالذكر أن السعودية قررت زيادة عدد الأجانب في قائمة أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بحيث يضم كل فريق 10 محترفين - من بينهم اثنين تحت السن -.