أخبار النصر اليوم | بطل المونديال يكشف حديث رونالدو عن العالمي .. وماجد عبدالله يتذكر مباراته بقميص الهلال!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024.
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بعد شكوى الأهلي .. رئيس الرابطة يرد على أزمة غياب الدعم ومصير النصر "بدون رئيس"!
وجه عبد العزيز العفالق، رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، ردًا حاسمًا على موضوع دعم برنامج الاستقطاب، في ظل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا من قِبل النادي الأهلي، والتي تتعلق بغياب الدعم في صفقات الميركاتو الصيفي الماضي.
ماجد عبد الله يستعيد ذكريات ارتداء قميص الهلال رغم اعتراض النصر .. وسامي الجابر: ما كنت لأحلم باللعب جواره!
استعاد ماجد عبد الله، أسطورة النصر والمنتخب السعودي، ذكريات ارتدائه قميص الهلال، رغم اعتراض إدارة ناديه، متحدثًا عن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى قلعة العالمي.
"لم أحصل على كامل حقوقي" .. أبو جبل يفاجئ الجميع ويكشف سر تفضيل النصر عن الهلال والأهلي!
وجه الدولي المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، تصريحًا مفاجئًا حول أزمته السابقة مع نادي النصر، مؤكدًا أنه لم يحصل على كامل حقوقه في القضية التي رفعها مسبقًا ضد النادي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
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فيديو | سكولاري من مقر النادي: بيولي أبهرني، وسعدت جدًا بما قاله كريستيانو رونالدو عن النصر
رغم عمله مع الشباب والأهلي سابقًا، استغل المدرب المخضرم لويس فيليب سكولاري زيارته إلى السعودية في مهمة عمل وتوجه في زيارة خاصة إلى مقر نادي النصر السعودي، حيث استقبله النجم كريستيانو رونالدو بحفاوة بالغة.
قرار مفاجئ .. الجمعية العمومية تحسم مستقبل سعد اللذيذ بشأن منصبه في رابطة دوري المحترفين
حسمت الجمعية العمومية غير العادية لرابطة دوري المحترفين السعودي، والتي عُقدت اليوم الأحد، مستقبل مجلس الإدارة وخاصة نائب الرئيس سعد اللذيذ في ظل الانتقادات العنيفة الموجهة له من المسؤولين في أندية دوري روشن.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت
"لن نتأثر" .. ستيفانو بيولي يؤكد غياب نجم النصر عن مباراة الريان!
أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن غياب أحد نجوم الفريق بشكل نهائي عن مباراة الإثنين أمام الريان القطري، في دوري النخبة الآسيوية.
جدول مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..