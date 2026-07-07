كم عدد بطولات برشلونة طوال تاريخه؟

يقترن اسم برشلونة دائمًا بالفوز بالألقاب وتحقيق البطولات والمنافسة على كل مسابقة يلعب فيها، لكن ما هو عدد البطولات التي فاز بها البلاوجرانا في تاريخه؟