جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

نسخة جديدة من بطولة كأس ملك إسبانيا تنطلق، وهذه المرة بحوافز أكبر للكبار، وإثارة معتادة على ثاني أكبر بطولات إسبانيا الكروية والتي يحمل لقبها عن النسخة الأخيرة، برشلونة.

وكان الكل يتوقع نهائيًا يجمع بين برشلونة وريال مدريد وهذا ما انتهى إليه المطاف بنهائي فاز به الكتالوني بثلاثية مقابل هدفين.

وبعيدًا عن ريال مدريد وبرشلونة، هناك الكثير من الفرق التي تتنافس على تحقيق اللقب، وعلى رأسها أتلتيكو مدريد ومعه أتلتيك بيلباو ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس الملك بـ24 بطولة.

في هذا التقرير نستعرض كل ما يخص نسخة 2025-2026 من بطولة كأس ملك إسبانيا...