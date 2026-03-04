برشلونة يؤكد إصابة مزدوجة في أوتار الركبة بعد تعرض أليخاندرو بالدي لانتكاسة بعد استبداله جول كوندي في مباراة أتلتيكو مدريد

بعد سلسلة من الاختبارات السريرية التي أجريت في المرافق الطبية للنادي صباح الأربعاء، تم الكشف عن حجم الإصابة بالكامل. أصدر البلوغرانا بيانًا رسميًا لإطلاع المشجعين على حالة كوندي، مشيرًا إلى أن اللاعب الفرنسي سيغيب لفترة غير محددة. وجاء في بيان النادي: "بعد الاختبارات التي أجريت يوم الأربعاء على اللاعبين جول كوندي وأليخاندرو بالدي، تبين أن المدافع الفرنسي يعاني من إصابة في الثلث الأوسط من العضلة ذات الرأسين الفخذية في أوتار الركبة اليسرى. وسيحدد تعافيه موعد عودته إلى الملاعب".

في حين أن الجدول الزمني لعودة كوندي لا يزال غامضًا، فإن تشخيص حالة بالدي أكثر تحديدًا ويشكل مشكلة تكتيكية كبيرة للطاقم الفني. الظهير الأيسر الشاب، الذي كان عنصرًا أساسيًا في هجوم برشلونة هذا الموسم، سيغيب لمدة شهر. وأكد النادي: "الظهير الأيسر بالدي يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في أوتار الركبة اليسرى. ومن المتوقع أن تستغرق فترة تعافيه حوالي أربعة أسابيع". وهذا يعني أن فليك سيضطر إلى إعادة تشكيل خط دفاعه لعدة مباريات مهمة في المسابقات المحلية والأوروبية.