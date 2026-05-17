دوري أبطال آسيا 2
نظرة عامة على دوري أبطال آسيا 2
دوري أبطال آسيا 2، المباريات والنتائج
المزيد
السبت، 18 أبريل
الثلاثاء، 7 أبريل
الثلاثاء، 14 أبريل
الثلاثاء، 21 أبريل
الجمعة، 15 مايو
الترتيب
المزيد
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Athletic Bilbao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atletico Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Deportivo Alaves
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Apostas em destaque
Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favoritoشاهد المزيد من مقالات الرهان