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دوري أبطال آسيا 2

نظرة عامة على دوري أبطال آسيا 2

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دوري أبطال آسيا 2، المباريات والنتائج

السبت، 18 أبريل
الوصل badge
الوصل
الوصل
0
النصر badge
النصر
النصر
4
انتهت
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
3
الحسين badge
الحسين
الحسين
1
انتهت
الثلاثاء، 7 أبريل
جامبا أوساكا badge
جامبا أوساكا
جامبا أوساكا
0
بانكوك يونايتد badge
بانكوك يونايتد
بانكوك يونايتد
1
انتهت
الثلاثاء، 14 أبريل
بانكوك يونايتد badge
بانكوك يونايتد
بانكوك يونايتد
0
جامبا أوساكا badge
جامبا أوساكا
جامبا أوساكا
3
انتهت
المجموع 1 - 3
الثلاثاء، 21 أبريل
النصر badge
النصر
النصر
5
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
انتهت
الجمعة، 15 مايو
النصر badge
النصر
النصر
0
جامبا أوساكا badge
جامبا أوساكا
جامبا أوساكا
1
انتهت
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Athletic Bilbao crestAthletic Bilbao00000000
2Atletico Madrid crestAtletico Madrid00000000
3Barcelona crestBarcelona00000000
4Celta Vigo crestCelta Vigo00000000
5Deportivo Alaves crestDeportivo Alaves00000000
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