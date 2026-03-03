أخبار النصر اليوم | تأجيلات آسيوية جديدة.. مدة غياب كريستيانو رونالدو بعد إصابته وحقيقة هروبه بسبب الحرب الإيرانية

آخرها الهروب بسبب الحرب الإيرانية: كريستيانو رونالدو "مغناطيس الشائعات في السعودية".. من قضايا المرور والجلد إلى علاقته مع جورجينا

تحت أضواء العاصمة الرياض الساطعة، لم يعد الأسطورة كريستيانو رونالدو مجرد لاعب كرة قدم يُطارد الأرقام القياسية؛ بل تحوّل إلى "مغناطيس كوني" للشائعات.

ومنذ اللحظة التي وطأت فيها قدماه مطار الملك خالد الدولي، في عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"؛ بدأت الماكينة الإعلامية العالمية تنسج قصصًا مثيرة للجدل، حول رونالدو.

أزمة تُهدد برحيل جماعي لـ"محترفين بارزين" في النصر والأهلي والاتحاد

تواجه أندية النصر والأهلي والاتحاد أزمة كبيرة للغاية؛ وذلك في ملف تجديد عقود المحترفين الأجانب، قبل الميركاتو الصيفي القادم "2026".

ودخل أكثر من نجم أجنبي، في صفوف النصر والأهلي والاتحاد، "الفترة الحرة" من عقودهم؛ والتي تسمح لهم بالتوقيع مع أي أندية أخرى، للانتقال إليها في الصيف القادم.