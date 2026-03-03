Goal.com
أحمد فرهود

أخبار النصر اليوم | تأجيلات آسيوية جديدة.. مدة غياب كريستيانو رونالدو بعد إصابته وحقيقة هروبه بسبب الحرب الإيرانية

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من مارس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

    النصر.. من شائعة هروب كريستيانو رونالدو إلى أزمة المحترفين الأجانب

    آخرها الهروب بسبب الحرب الإيرانية: كريستيانو رونالدو "مغناطيس الشائعات في السعودية".. من قضايا المرور والجلد إلى علاقته مع جورجينا

    تحت أضواء العاصمة الرياض الساطعة، لم يعد الأسطورة كريستيانو رونالدو مجرد لاعب كرة قدم يُطارد الأرقام القياسية؛ بل تحوّل إلى "مغناطيس كوني" للشائعات.

    ومنذ اللحظة التي وطأت فيها قدماه مطار الملك خالد الدولي، في عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"؛ بدأت الماكينة الإعلامية العالمية تنسج قصصًا مثيرة للجدل، حول رونالدو.

    أزمة تُهدد برحيل جماعي لـ"محترفين بارزين" في النصر والأهلي والاتحاد

    تواجه أندية النصر والأهلي والاتحاد أزمة كبيرة للغاية؛ وذلك في ملف تجديد عقود المحترفين الأجانب، قبل الميركاتو الصيفي القادم "2026".

    ودخل أكثر من نجم أجنبي، في صفوف النصر والأهلي والاتحاد، "الفترة الحرة" من عقودهم؛ والتي تسمح لهم بالتوقيع مع أي أندية أخرى، للانتقال إليها في الصيف القادم.

  • النصر يعلن إصابة كريستيانو رونالدو.. وتحديد مدة غيابه عن الملاعب

    أعلن نادي النصر في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ أثبتت تعرضه لإصابة عضلية.

    وخرج رونالدو في الدقيقة 81، من عمر المباراة التي فاز فيها النصر (3-1) على مستضيفه نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وأشار العالمي إلى أن الأسطورة البرتغالية، سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ مع متابعة مستمرة لحالته الصحية، قبل تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

    ومن ناحيته.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن مدة غياب رونالدو؛ بعد إصابته على مستوى العضلة الخلفية.

    الشهراني أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن كريستيانو رونالدو سيغيب لمدة أسبوعين - في أفضل الأحوال -؛ مع احتمالية أن تطول المدة إلى شهر كامل، حال كانت إصابته من "الدرجة الثانية". 

    النصر طرفًا فيها.. أزمة "التأجيلات" في البطولات القارية للأندية السعودية

    تأجيل جديد يطول الرباعي السعودي.. الاتحاد الآسيوي يعلن مصير 4 مباريات بالنخبة!

    أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا رسميًا؛ يقضي بتأجيل كافة مباريات الإياب من الأدوار الإقصائية، في مسابقات الأندية القارية لمنطقة الغرب. 

    مقترح خاص من الاتحاد.. الأندية السعودية تتدخل لإنقاذ دوري أبطال آسيا بعد الصراع الأمريكي - الإيراني

    عقد الرباعي السعودي الكبير "الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي"، اجتماعًا تنسيقيًا يوم الإثنين؛ لمناقشة التطورات الأخيرة بعد تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري الأبطال 2، على إثر الصراع السياسي الدائر في الشرق الأوسط.

    مشوار النصر في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 61 نقطة من 24 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، ذهابًا وإيابًا.  

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

