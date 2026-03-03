Goal.com
جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي والإسباني وكأس فرنسا ودوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا "2" عبر تطبيق TOD.

كذلك يمكن متابعة كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا والدوري الألماني على تطبيق MBC شاهد.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 "04-03-2026"

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أستون فيلا - تشيلسي 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 4علي سعيد الكعبي
برايتون - آرسنال 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد البلوشي
فولهام - وست هام 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 6جواد بدة
مانشستر سيتي - نوتنجهام فورست 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 3عصام الشوالي
نيوكاسل - مانشستر يونايتد23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رايو فاييكانو - ريال أوفييدو21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 8مصطفى ناظم

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هامبورج - باير ليفركوزن22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهدرياض الحمروني

كأس ملك إسبانيا - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال سوسييداد - أتلتيك بيلباو23:00 السعودية، 00:00 الإمارات MBC شاهدعصام عبده
 

كأس إيطاليا - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
لاتسيو - أتالانتا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتMBC شاهد

كأس فرنسا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
لوريان - نيس 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 6
مارسيليا - تولوز23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 8

دوري أبطال آسيا للنخبة - ذهاب ثمن النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيول - فيسل كوبي13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عامر الخوذيري
جوهور دار التعظيم - هيروشيما15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 1عبدالله الغامدي

دوري أبطال آسيا "2" - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جامبا أوساكا - راتشابوري13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 2أحمد عبده

