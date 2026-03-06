Marko Brkic

مراسل كرة القدم لألمانية وأوروبا

السيرة الذاتية: درست إدارة الإعلام في سانت بولتن، النمسا (والتي تُعد، وفقًا للمعايير النمساوية، شبه مدينة كبرى بعدد سكان يقارب 60,000 نسمة). خلال دراستي، قمت بالتدريب في عام 2019 لدى SPOX وGOAL، وبعد التخرج واصلت العمل كمستقل. منذ عام 2024، أصبحت عضوًا دائمًا في الفريق التحريري وأعمل حاليًا كمراسل كرة القدم لألمانيا وأوروبا.

كيف بدأت علاقتي بكرة القدم: دخلت ملعب كرة القدم لأول مرة في سن الثامنة كلاعب في نادي SKU Amstetten. ومع ذلك، اشتعل شغفي الحقيقي باللعبة خلال كأس العالم 2006 — أول مشاركة لي في البطولة — والتي تابعتها كصغير في كرواتيا على شاشات كبيرة في المطاعم، برفقة أشخاص من مختلف أنحاء العالم.

المجالات التي أركز عليها في عملي:

تحسين محركات البحث (SEO) وتحديثات مباشرة للمباريات والفعاليات

الأخبار المتعلقة بمختلف الرياضات

أفضل لحظاتي الكروية: المرات التي وصلت فيها منتخبات النمسا وكرواتيا إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولات الكبرى.