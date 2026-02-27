الأمر يرتبط بجوارديولا .. مانشستر سيتي يوجه طلبًا خاصًا إلى فينيسيوس

وفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية، أبدى نادي مانشستر سيتي اهتمامه بفينيسيوس جونيور وطلب من الجناح عدم تجديد عقده مع ريال مدريد الذي ينتهي في صيف 2027، ولكن بشرط واحد مرتبط بمدرب مانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا.
ماذا حدث؟
بيب جوارديولا أيضًا لديه عقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2027. وإذا لم يجدد عقده - وهو أمر ممكن تمامًا - فإن نادي الدوري الإنجليزي الممتاز سيحاول جلب فينيسيوس إلى مانشستر، وفقًا للتقرير.
فالبرازيلي، الذي كان في دائرة الضوء مؤخرًا بسبب فضيحة العنصرية ضد بنفيكا، لا يتناسب مع نظام لعب جوارديولا. ويفضل الكتالوني زميل فينيسيوس في الفريق رودريجو. في بداية الموسم، كانت هناك تقارير عن اهتمام مانشستر سيتي بروديجو، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.
وتنتشر منذ بعض الوقت شائعات حول احتمال رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد. في السنوات الماضية، ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عدة مرات بانتقال مربح إلى الدوري السعودي للمحترفين.
يُقال إن أندية إنجليزية كبرى وباريس سان جيرمان تراقب وضعه عن كثب. بالنسبة لريال مدريد، فإن رحيله بدون مقابل في صيف 2027 سيكون أسوأ سيناريو ممكن، وهو ما يريد النادي الملكي تجنبه بأي ثمن.
- (C)Getty Images
يُقال إن فينيسيوس طالب عدة مرات بالرحيل عن ريال مدريد
يقال إن فينيسيوس قد أعرب عدة مرات خلال الموسم الحالي عن رغبته في مغادرة ريال مدريد، بما في ذلك بعد استبداله مرة أخرى في بداية الموسم ضد نادي برشلونة. وفقًا لـ DAZN، صرخ قائلاً: "دائمًا أنا!" ووبخ: "سأغادر الفريق، من الأفضل أن أرحل. سأرحل!" وعزز غضبه بشتائم قوية ("إلى الجحيم!")، رد عليها المدرب آنذاك تشابي ألونسو على الفور: "هيا، فيني، اللعنة!"
لم يكن فينيسيوس على وفاق مع ألونسو في معظم الأوقات، حسبما ورد. بعد إقالة ألونسو، تعرض البرازيلي لانتقادات من جماهير فريقه، وتعرّض للصياح خلال مباراة الدوري ضد ليفانتي. وفقًا لصحيفة ElPeriodico، قال فينيسيوس مرة أخرى لمحيطه: "لا أريد أن ألعب في مكان لا يريدونني فيه".
في يناير، تولى ألفارو أربيلوا منصب مدرب ريال مدريد. منذ ذلك الحين، لم تتحسن الأمور على الصعيد الرياضي فحسب، بل يبدو أن فينيسيوس أصبح أكثر سعادة.
لكن الحقيقة هي أن محاولات ريال مدريد لتمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قبل الموعد المحدد بقيت دون جدوى حتى الآن. ويُزعم أن فينيسيوس يطالب بزيادة كبيرة في راتبه، وهو ما لا يرغب ريال مدريد في الموافقة عليه حتى الآن.
فينيسيوس جونيور: إحصائيات موسم 2025/26
- المباريات: 37
- الأهداف: 13
- تمريرات حاسمة: 11