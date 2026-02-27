"لن نستمع لمن نشر صور عضوه على الإنترنت" .. نجم ليفربول السابق يسبب أزمة كبرى في ألمانيا!

بعد ذلك، تحدث كل من رييرا نفسه وماركوس كروشه، المدير الرياضي لفريق فرانكفورت. ورد رييرا قبل مباراة الدوري الألماني ضد بايرن ميونيخ بنبرة ساخرة: "من؟ هل هم لاعبو كرة قدم؟ أنا لست هنا لانتقاد أي شخص. ولكن يجب أن تعرفوا شيئًا واحدًا: عندما تتحدث، خاصة كشخصية عامة، هناك دائمًا إيجابيات وسلبيات. هناك من يكرهك، وهناك من يحبك".

أبدى كروشيه في البداية موقفًا دبلوماسيًا في DAZN: "بشكل أساسي، هناك حرية تعبير في ألمانيا ويمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون وما يفكرون فيه. ويمكن للجميع أيضًا أن يكون لديهم رأي حول الأشخاص أو أساليب اللعب أو اللاعبين".

لكن اللاعب السابق لليفربول بين 2008 و2010 البالغ من العمر 45 عامًا أطلق العنان لغضبه بعد ذلك: "أعتقد أن هذا مبالغ فيه للغاية ومثير للغرابة. خاصة من لاعبين سابقين يعرفون هذه المهنة. عندما يقولون إنهم يجدون الأمر مضحكًا عندما يفشل شخص ما، فإننا نصل إلى مستوى يجعلنا نتساءل: إلى أين سيؤدي هذا؟"

في الوقت الحالي، خفف هارنيك من حدة انتقاداته الأصلية: "لقد تركت الأمر يهدأ لبضعة أيام وفكرت فيه. أدركت أنني ربما بالغت قليلاً. كانت كلماتي حادة جداً"، قال اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً. "فيما يتعلق بالموضوع نفسه، ما زلت متمسكًا برأيي وانتقادي فيما يتعلق بسلوك رييرا. لكن الصياغة لم تكن جيدة. كانت صياغة مثيرة ومتهورة، لكنها لا تتوافق مع طبعي وأسلوبي. لذلك لم أشعر بالراحة بعد ذلك. أريد أن أوضح أنني لم أجد النبرة الصحيحة والصياغة الصحيحة".

تولى رييرا في أوائل فبراير منصب المدرب الرئيسي لدينو توبمولر في فرانكفورت. في ميونيخ، تعرض لأول هزيمة له كمدرب لإينتراخت، بعد أن كان قد حقق بداية ناجحة بتعادل 1-1 مع أونيون برلين وفوز 3-0 على بوروسيا مونشنجلادباخ.