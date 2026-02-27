الصراع بين ماكس كروز وفريق إينتراخت فرانكفورت حول المدرب ألبرت رييرا، لاعب ليفربول السابق، يهدد بالتصعيد: بعد أن هاجمه فريق الدوري الألماني بسبب انتقاده لرييرا في تغريدة على تويتر، رد كروز الآن على الهجوم.
"لن نستمع لمن نشر صور عضوه على الإنترنت" .. نجم ليفربول السابق يسبب أزمة كبرى في ألمانيا!
ماذا حدث؟
"لم يتحققوا من من قال ماذا في هذه القضية، ثم علقوا رسميًا على تويتر وكتبوا بشكل غير جاد أن الأمر يتعلق بأعضائي التناسلية، كنادٍ رسمي"، قال كروز في البودكاست "Flatterball" الذي يديره مع مارتن هارنيك، وأضاف: "يجب أن أقول، أنا آسف: لكن هذا أمر مثير للجدل! لكنه لا يزعجني".
وبذلك وصلت الخلافات إلى مستوى جديد من التصعيد. قبل ذلك، رد قسم الإعلام في فرانكفورت في منشور على تويتر على كروز وهارنيك، بعد أن انتقد اللاعبان السابقان في الدوري الألماني المدرب الجديد رييرا بشكل حاد ومفاجئ: "دعونا نتفق على أن الأسئلة الموجهة إلى مدربنا في المؤتمرات الصحفية لا ينبغي أن تستند إلى آراء وردت في بودكاست، حيث انتشرت صورة العضو الذكري لأحد المضيفين على الإنترنت. أي شيء آخر سيكون غير جاد. شكرًا"، كتب النادي، في إشارة إلى مقطع فيديو لكروز انتشر على الإنترنت في عام 2016.
مارتن هارنيك عن ألبرت رييرا: "لا أتمنى له النجاح"
في البداية، لم يكن كروز هو من انتقد رييرا بشدة، بل كان هارنيك - الذي لعب في مسيرته مع فرق مثل شتوتجارت وبريمين - هو من وجه له انتقادات لاذعة: "لأكون صريحًا، إنه من النوع الذي لا أرغب في أن ينجح. لا يثير أي شيء في داخلي يجعلني أقول: نعم، هذا مثير للاهتمام أو نهج مثير. كل ما أفكر فيه هو: حسناً، سيكون من المضحك أن أراه يغرق دون أن يلاحظه أحد".
وتابع اللاعب النمساوي السابق: "ما الذي يفعله في المؤتمرات الصحفية؟ لا أجد ذلك مضحكًا حتى. لا يمكنك أن تقول: حسناً، إنه شخص مميز بعض الشيء. لكنه متعجرف بشكل غير عادي. هذا لا يعجبني على الإطلاق."
بالمقارنة مع ذلك، كانت انتقادات كروز معتدلة: "ربما يكون قد تجاوز الحدود. كلاعب، كنت سأواجه مشاكل معه. أعتقد أن الأمر مبالغ فيه قليلاً."
رييرا يرد بسخرية: "من؟ هل هم لاعبو كرة قدم؟"
بعد ذلك، تحدث كل من رييرا نفسه وماركوس كروشه، المدير الرياضي لفريق فرانكفورت. ورد رييرا قبل مباراة الدوري الألماني ضد بايرن ميونيخ بنبرة ساخرة: "من؟ هل هم لاعبو كرة قدم؟ أنا لست هنا لانتقاد أي شخص. ولكن يجب أن تعرفوا شيئًا واحدًا: عندما تتحدث، خاصة كشخصية عامة، هناك دائمًا إيجابيات وسلبيات. هناك من يكرهك، وهناك من يحبك".
أبدى كروشيه في البداية موقفًا دبلوماسيًا في DAZN: "بشكل أساسي، هناك حرية تعبير في ألمانيا ويمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون وما يفكرون فيه. ويمكن للجميع أيضًا أن يكون لديهم رأي حول الأشخاص أو أساليب اللعب أو اللاعبين".
لكن اللاعب السابق لليفربول بين 2008 و2010 البالغ من العمر 45 عامًا أطلق العنان لغضبه بعد ذلك: "أعتقد أن هذا مبالغ فيه للغاية ومثير للغرابة. خاصة من لاعبين سابقين يعرفون هذه المهنة. عندما يقولون إنهم يجدون الأمر مضحكًا عندما يفشل شخص ما، فإننا نصل إلى مستوى يجعلنا نتساءل: إلى أين سيؤدي هذا؟"
في الوقت الحالي، خفف هارنيك من حدة انتقاداته الأصلية: "لقد تركت الأمر يهدأ لبضعة أيام وفكرت فيه. أدركت أنني ربما بالغت قليلاً. كانت كلماتي حادة جداً"، قال اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً. "فيما يتعلق بالموضوع نفسه، ما زلت متمسكًا برأيي وانتقادي فيما يتعلق بسلوك رييرا. لكن الصياغة لم تكن جيدة. كانت صياغة مثيرة ومتهورة، لكنها لا تتوافق مع طبعي وأسلوبي. لذلك لم أشعر بالراحة بعد ذلك. أريد أن أوضح أنني لم أجد النبرة الصحيحة والصياغة الصحيحة".
تولى رييرا في أوائل فبراير منصب المدرب الرئيسي لدينو توبمولر في فرانكفورت. في ميونيخ، تعرض لأول هزيمة له كمدرب لإينتراخت، بعد أن كان قد حقق بداية ناجحة بتعادل 1-1 مع أونيون برلين وفوز 3-0 على بوروسيا مونشنجلادباخ.
المباريات القادمة لفريق إينتراخت فرانكفورت
التاريخ المسابقة المباراة الأحد، 1 مارس، الساعة 17:30 الدوري اينتراخت فرانكفورت ضد SC فرايبورغ الأحد، 8 مارس، الساعة 15:30 الدوري إف سي سانت باولي ضد إينتراخت فرانكفورت السبت، 14 مارس، الساعة 15:30 الدوري اينتراخت فرانكفورت ضد 1. FC هايدنهايم الأحد، 22 مارس، الساعة 15:30 الدوري إف إس في ماينز 05 ضد إينتراخت فرانكفورت