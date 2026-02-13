قبل انتقال جوناثان تاه من باير ليفركوزن إلى بايرن ميونيخ في صيف 2025، كانت أندية كبرى أخرى قد أبدت اهتمامها بالمدافع الألماني، أحدها كان نادي برشلونة، كما أكد المدير الرياضي ديكو للصحيفة الرياضية الإسبانية Sport : "كنا في مفاوضات متقدمة مع جوناثان تاه، لكن في النهاية لم يتم التوصل إلى اتفاق".
"مفاوضات متقدمة ولكن" .. ديكو يعترف بفشل برشلونة بضم نجم بايرن ميونخ
مانشستر يونايتد كان مهتمًا أيضًا بـتاه
لطالما اعتبر الكتالونيون المرشح الأوفر حظاً في السباق على تاه، الذي قرر مغادرة ليفركوزن بعد فوزه بالدوري الألماني وكأس ألمانيا مع الفريق. لكن في النهاية، حالت المشاكل المالية لبرشلونة دون إتمام الصفقة. كما أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه باللاعب.
بدلاً من ذلك، انضم اللاعب الدولي في النهاية إلى بايرن ميونيخ بدون مقابل. لكن من أجل تمكينه من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 قبل الموعد المحدد، دفع نادي ميونيخ مبلغاً في حدود الملايين القليلة.
جوناثان تاه يوقع عقدًا مع بايرن ميونيخ حتى عام 2029
منذ ذلك الحين، خاض تاه 36 مباراة رسمية مقنعة للغاية مع بطل الدوري الألماني، ويشكل مع دايوت أوبامكانو ثنائي قلب الدفاع الأساسي للفريق.
ساهم تاه بثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة. بفوزه بكأس السوبر، حصل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا على أول لقب له مع بايرن ميونيخ. ينتهي عقده مع النادي الألماني في عام 2029.
مسيرة جوناثان تاه:
- 2009 - 2014: هامبورج
- 2014 - 2015: فورتونا دوسلدورف (إعارة)
- 2015 - 2025: باير ليفركوزن
- منذ 2025: بايرن ميونيخ
