أخبار الهلال اليوم | حقيقة التفاوض مع محمد صلاح .. ومقترح "مستفز" للجماهير عن سيموني إنزاجي

قدّم الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية، مُقترحًا قد يستفز نادي الهلال وجماهيره؛ بخصوص الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

أبو هداية اقترح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، سحب إنزاجي من الهلال؛ مع منحه صلاحيات واسعة في قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

وعن ذلك يقول أبو هداية: "الطريقة التي يعتمد عليها هذا المدرب، مُناسبة جدًا لمنتخبنا الأول؛ خاصة في مسألة الانضباط والتوظيف، وقراءة المنافسين".

وأضاف الإعلامي والناقد الرياضي: "أتمنى من اتحاد كرة القدم السعودي؛ تفريغ إنزاجي لإعداد منتخبنا، لبطولة كأس العالم 2026".

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكسيك وكندا، عن تواجد المنتخب السعودي في "المجموعة الثامنة"؛ إلى جانب كل من إسبانيا، أوروجواي والرأس الأخضر.