أحمد رفعت

أخبار الهلال اليوم | الزعيم يُنهي صفقة مراد هوساوي ومحلي آخر .. وموقف الحربي من ديربي الرياض

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 9 يناير 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • الهلال يُنهي صفقة مراد هوساوي

    توصل نادي الهلال إلى اتفاق رسمي مع نادي الخليج من أجل التعاقد مع اللاعب مراد هوساوي، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

    وبحسب مراسل قناة "ثمانية" فإن نادي أحد سيحصل على 40% من قيمة الصفقة، وفقًا لبنود إعادة البيع المدرجة في عقد اللاعب السابق، ما يضمن له استفادة مالية من انتقال هوساوي إلى صفوف الزعيم.

    ومن المقرر أن يوقع مراد هوساوي عقدًا مع الهلال يمتد لمدة ثلاثة مواسم، على أن يتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا يبلغ 5 ملايين ريال، في صفقة تعكس ثقة الإدارة الهلالية في قدراته الفنية وإمكاناته المستقبلية.

    فحوصات طبية بشأن الحربي قبل ديربي الرياض

    يخضع متعب الحربي، لاعب الهلال في مركز الظهير الأيسر، اليوم الجمعة، لفحوصات طبية متقدمة للاطمئنان على موضع الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ الخلفية.

    وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن التقييمات الأولية جاءت مطمئنة، حيث تشير إلى أن الإصابة خفيفة ولا تستدعي القلق، بانتظار ما ستكشف عنه الفحوصات النهائية لتحديد البرنامج العلاجي المناسب.

    وكان الحربي قد شعر بآلام عضلية خلال عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة فريقه أمام الحزم، والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ما دفع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي إلى إشراك ناصر الدوسري بدلًا منه في مركز الظهير الأيسر.

    ومن المقرر أن يعود الهلال إلى التدريبات مساء اليوم، تحضيرًا لموقعة ديربي الرياض المرتقبة أمام النصر، المقررة يوم الإثنين المقبل على ملعب الأول بارك ضمن الجولة 15 من المسابقة.

    ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 35 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

  • موسم الهلال 2025-26

    رغم انطلاقة متذبذبة للهلال مع بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق سرعان ما استعاد هيبته وفرض نفسه كأحد أبرز المنافسين محليًا وقاريًا تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما دخل مرحلة من الثبات الفني والنتائج القوية في مختلف البطولات.

    الهلال واصل زحفه في دوري روشن السعودي، وتمكن بعد مرور 13 جولة من اعتلاء الصدارة مستفيدًا من فوزه على ضمك بهدفين دون رد، إلى جانب تعثر منافسه النصر بالخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلب الأزرق موازين الترتيب لصالحه.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة مقابل 31 نقطة للنصر، بعد أن حقق 11 فوزًا وتعادلين دون أي خسارة، ليبقى الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، في مؤشر واضح على صلابته واستقراره الفني.

    وعلى الصعيد القاري، يواصل الهلال كتابة مشوار مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس تفوقه الجماعي والانضباط التكتيكي، وكان آخر انتصاراته فوزًا ثمينًا على الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل خارج أرضه.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد ضمن الأزرق مقعده في الدور نصف النهائي بعد عبوره الفتح برباعية مقابل هدف في دور الثمانية، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في المربع الذهبي، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب الإنماء في جدة.

    ولم تكن بداية إنزاجي مع الهلال تقليدية، إذ تسلم المهمة من بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، ونجح في قيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي، محققًا نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد والانتصار الكبير على مانشستر سيتي، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم المحلي والقاري.

