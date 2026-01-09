"متى يُصبح عالميًا؟" .. جدل بشأن موعد مباراة ديربي الهلال والنصر في دوري روشن!

رغم انطلاقة متذبذبة للهلال مع بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق سرعان ما استعاد هيبته وفرض نفسه كأحد أبرز المنافسين محليًا وقاريًا تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما دخل مرحلة من الثبات الفني والنتائج القوية في مختلف البطولات.

الهلال واصل زحفه في دوري روشن السعودي، وتمكن بعد مرور 13 جولة من اعتلاء الصدارة مستفيدًا من فوزه على ضمك بهدفين دون رد، إلى جانب تعثر منافسه النصر بالخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلب الأزرق موازين الترتيب لصالحه.

وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة مقابل 31 نقطة للنصر، بعد أن حقق 11 فوزًا وتعادلين دون أي خسارة، ليبقى الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، في مؤشر واضح على صلابته واستقراره الفني.

وعلى الصعيد القاري، يواصل الهلال كتابة مشوار مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس تفوقه الجماعي والانضباط التكتيكي، وكان آخر انتصاراته فوزًا ثمينًا على الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل خارج أرضه.

أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد ضمن الأزرق مقعده في الدور نصف النهائي بعد عبوره الفتح برباعية مقابل هدف في دور الثمانية، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في المربع الذهبي، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب الإنماء في جدة.

ولم تكن بداية إنزاجي مع الهلال تقليدية، إذ تسلم المهمة من بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، ونجح في قيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي، محققًا نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد والانتصار الكبير على مانشستر سيتي، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم المحلي والقاري.