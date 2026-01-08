FBL-WC-CLUB-2025-MATCH57-FLUMINENSE-AL-HILALAFP
الاتحاد في الواجهة! .. علي البليهي يثير الجدل عن مستقبله مع الهلال بـ"صورة مفاجئة" بعد مباراة الحزم

ماذا فعل علي البليهي؟!..

أثار النجم المخضرم علي البليهي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجدل بشأن "مستقبله"؛ وذلك بعد المواجهة ضد نادي الحزم، مساء اليوم الخميس. 

الهلال فاز (3-0) على الحزم، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عزز الزعيم "صدارته" لجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ برصيد 35 نقطة من 11 انتصارًا وتعادلين، خلال 13 مباراة.

  • علي البليهي يثير الجدل عن مستقبله بـ"صورة"

    وفي هذا السياق.. نشر النجم المخضرم علي البليهي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم، صورة مثيرة للجدل؛ وذلك عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، مساء اليوم الخميس.

    هذه الصورة التي نشرها البليهي؛ تُشير إلى تواجده في مطار الملك خالد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض.

    وتأتي هذه الصورة؛ في ظل الجدل المصاحب بمستقبل النجم المخضرم مع الهلال، خاصة في ظل استبعاده المستمر عن قائمة مباريات الفريق الأول.

    وقام الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال؛ باستبعاد البليهي من المباريات الأربع الأخيرة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    آخر هذه المباريات كانت ضد الحزم، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر المسابقة المحلية.

    الاتحاد في الصورة!.. خطة علي البليهي بشأن مسيرته الكروية

    المثير في الأمر أن اسم النجم المخضرم علي البليهي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم، ارتبط بالانتقال إلى نادي الشباب، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    لكن.. وحسب ما ذكره موقع "365Scores" في اليومين الماضيين، يفضل البليهي الانتظار وعدم الانتقال إلى الشباب؛ على أمل الحصول على عروض من النصر، أو عملاق جدة الاتحاد.

    وبما أن النصر والشباب من الرياض؛ فقد زادت الصورة التي نشرها البليهي في المطار، من تكهُنات رحيله إلى الاتحاد أو أي فريق آخر خارج العاصمة.

    وقد يكون سفر النجم المخضرم رغم ذلك؛ ليس له أي علاقة بمسيرته مع عالم الساحرة المستديرة، من الأساس.

    أرقام علي البليهي مع نادي الهلال

    علي البليهي البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الهلال صيف عام 2017؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

    ومنذ الانضمام إلى الزعيم.. لعب البليهي 263 مباراة رسمية مع الفريق الأول، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 23 هدفًا وصانعًا 3 آخرين.

    إلا أن المدافع المخضرم أصبح مهمشًا تمامًا، في صفوف نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وشارك البليهي في 7 مباريات فقط، خلال الموسم الحالي 2025-2026؛ بواقع 377 دقيقة في مختلف المسابقات.

    وتوّج المدافع المخضرم بـ14 لقبًا مع الهلال؛ بينهم ثنائية دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021، إلى جانب "وصافة" كأس العالم للأندية 2022.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 11 انتصارًا مع تعادلين، في 13 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 27.

    * فوز: 22.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 64.

    * أهداف مستقبلة: 24.

