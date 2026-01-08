"كان قرارًا جيدًا في النهاية" .. زوجة تيو هيرنانديز تكشف كواليس الانتقال "الصادم" من ميلان إلى الهلال!

في صيف 2025، قرر نادي ميلان الاستغناء عن الظهير الفرنسي، وبالتزامن مع هذا القرار، وضع إنزاجي عينه عليه في ظل معرفته التامة به خلال ديربيات ميلان، وقتما كان مدربًا لإنتر.

وبالفعل نجح الهلال في تدعيم صفوفه بهيرنانديز مقابل 25 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2027-2028.

عن تلك الخطوة ودور المدرب الإيطالي، قال تيو في تصريحات سابقة لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "سيموني تحدث معي في الميركاتو وقال لي (هل نذهب للفوز سوية؟)".

وأضاف: "في إنتر كانوا يلقبونه بالشيطان، إذ أنه داخل الملعب شخصية، وخارجه شخص آخر، بين الحين و الآخر يذكر أنني جعلته يخسر السوبر الموسم الماضي هنا في الرياض، أيضا الطاقم يذكرني بمباريات الديربي أو الثنائيات مع دومفريس".