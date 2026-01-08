بعد أنباء مراد هوساوي .. تأكيدات على حسم الهلال الصفقة المحلية الثانية وتحديد "بديل" سعود عبدالحميد

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الخميس، حسم نادي الهلال صفقة التعاقد مع النجم الدولي سلطان مندش، جناح فريق التعاون الأول لكرة القدم.

الصحيفة كشفت عن أن الهلال توصل إلى اتفاق مع التعاون؛ لشراء الستة أشهر الأخيرة من عقد مندش، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

صفقة مندش قد تكون "المحلية الثانية" للزعيم الهلالي، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ بعد تأكيدات الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم على حسم النادي التعاقد مع النجم الدولي الآخر مراد هوساوي، متوسط ميدان فريق الخليج الأول لكرة القدم.