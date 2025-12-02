أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | تقييم ثنائي العالمي بمعسكر الإمارات .. وتفجير نواف العقيدي لأزمة
جاهزية كومان .. وتقييم الجابر والنجعي
أكدت صحيفة "الرياضية" إنهاء الفرنسي كينجسلي كومان؛ جناح النصر، برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، حتى أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.
العالمي من المقرر أن يخوض معسكر إعداد خارجي في مدينة أبوظبي الإماراتية في الفترة من السابع وحتى الـ11 من ديسمبر الجاري، استغلالًا لتوقف المنافسات المحلية في السعودية، لمشاركة المنتخب الوطني الأول في منافسات كأس العرب قطر 2025.
ومن المنتظر ظهور كومان في المباراة الودية أمام الوحدة، المقرر إقامتها في المعسكر.
على جانب آخر، سيخضع الثنائي عبدالملك الجابر وسامي النجعي خلال معسكر الإمارات، لتقييم حالتهما البدنية، على أن يصبحا جاهزين للمشاركة في التدريبات بنهاية المعسكر، بحسب "الرياضية".
وكان الجابر قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة خلال فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجاري، فيما يعود النجعي من إصابة قطع في الرباط الصليبي للركبة تعرض لها بالموسم الماضي.
تفاصيل أزمة نواف العقيدي مع العمانيين
"قللوا منا .. فقللنا منهم!" .. حول هذا تدور الأحاديث في الوسط الرياضي السعودي ونظيره العماني على حدٍ سواء بعد الواقعة التي شهدها المؤتمر الصحفي قبل مواجهتهما، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب قطر 2025.
هذا حدث بعد انفعال نواف العقيدي؛ حارس مرمى الصقور الخضر، على الصحفي العماني عبدالله المسروري، على إثر "عدم ذكر اسمه" واكتفائه بقول "الحارس الموجود"، بجانب حديثه عن الضغوطات التي يعاني منها المنتخب السعودي، نظرًا لعدم تحقيق أي لقب منذ سنوات، رغم الإنفاقات المالية الكبرى التي تضخها الحكومة في المجال الرياضي.
لكن ربما ما لا يدركه الجانب العماني أن ما حدث من العقيدي ليس "فتنة" كما يردد البعض، و"لن يفسد للود قضية"، هذا ما يدركه الجمهور السعودي جيدًا في ظل معرفتهم بشخصية حارس مرمى النصر.
نداء لتجنيس أجنبي النصر
"سنخوض البطولة للمنافسة على اللقب"!.. هكذا قال السعوديون عند الوصول إلى دولة قطر؛ للمشاركة في مسابقة كأس العرب "فيفا 2025"، والتي تُقام في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.
وكان يجب على نجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أن يترجموا هذه الثقة التي ظهرت في التصريحات؛ إلى حقيقة على أرض الواقع، داخل الملعب.
ورغم أن الأداء لم يكن مثاليًا تمامًا؛ إلا أن المنتخب السعودي أظهر في مواجهته الأولى ضد عمان، رغبة كبيرة في المنافسة على اللقب العربي بالفعل.
وفاز الأخضر (2-1) ضد منتخب عمان الأول لكرة القدم؛ ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثانية"، ببطولة كأس العرب 2025.
وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز السعودية على عمان، مساء اليوم الثلاثاء.
أخبار كريستيانو رونالدو
قال ويس براون في مقابلة حصرية مع موقع GOAL إن كريستيانو رونالدو قد يستمر في اللعب مع منتخب البرتغال بعد كأس العالم 2026. وأوضح زميله السابق في مانشستر يونايتد، قبل سحب قرعة دور المجموعات للنهائيات الصيف المقبل، سبب إمكانية أن يكون لرونالدو المزيد من اللحظات السينمائية وقصص البطولة الكبرى المتبقية في مسيرته.
"الحقد" هو السرطان الذي يدمر أي علاقة كونية؛ سواء كان ذلك بين الأشخاص أو المؤسسات، وغيرها.
وهذا ما حدث في علاقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال ونادي النصر حاليًا، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ على مدار السنوات الماضية.
علاقة رونالدو و"فيفا" سادها الكثير من "الحقد" - منذ اليوم الأول -؛ وذلك بين رؤية اللاعب بأنه أكبر من الجوائز الفردية التي يتم منحها لمنافسيه، واعتقاد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الأسطورة البرتغالية يضخم نفسه أكثر من اللازم.