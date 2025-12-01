فيديو | "تلك ملياراتنا" .. إجابة صارمة من نواف العقيدي على سؤال بشان الإنفاق السعودي على كرة القدم ووضع المنتخب

لم يتوان نواف العقيدي، حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي، عن الرد بقوة وصرامة على صحفي عماني أثار نقطة الإنفاق السعودي الكبير على كرة القدم وخاصة دوري روشن وربط ذلك بعدم تحقيق الأخضر لأي إنجازات تُذكر. فما الذي قاله وما الذي قاله هيرفي رينارد عن وضعه مقارنة بمدربي الأندية السعودية؟
المنتخب السعودي يفتتح مشواره في كأس العرب
يفتتح المنتخب السعودي مبارياته في كأس العرب بمواجهة نظيره العُماني يوم غدٍ الثلاثاء في ملعب المدينة التعليمية بقطر، وقد أكد مدربه هيرفي رينارد وحارس مرماه نواف العقيدي على أهمية البطولة وسعي الأخضر للتتويج بها.
كأس العرب فيفا 2025 تنطلق اليوم في قطر بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، ويُعد المنتخب السعودي من المنتخبات المشاركة بالفريق الأول كاملًا، وهو عكس ما فعله الأخضر في النسخة الماضية حين شارك بالبدلاء.
ووقع الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه عُمان والمغرب وجزر القمر.
جدل العقيدي
شهد المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء من جانب المنتخب السعودي لحظات من الإثارة قُرب نهايته، حين تقدم صحفي عماني وسأل نواف العقيدي عن سر عدم تحقيق الأخضر لأي إنجازات رغم المليارات التي تُنفق على كرة القدم السعودية.
حارس المرمى السعودي أكد أن المسؤولين في السعودية هدفهم تقدم المنتخب، مشيرًا إلى أن تواجد الأخضر في كأس العالم الأخيرة والقادمة دليل على قوته ومستواه الممتاز.
العقيدي بدأ أولًا الإجابة بذكر اسمه، ردًا على عدم ذكر الصحفي لاسمه، وبعدها قال "نحن ندعم قيادتنا في ملف التطور السعودي في الدوري، نحن نضخ المليارات بالفعل، هي ملياراتنا ونضخها أينما نريد، ونحن هدفنا التطور ومواكبة العالم ولذا نقوم بهذا الأمر".
أضاف عن المواجهة غدًا "المنتخب السعودي دومًا ما كان كعبه عالٍ على عُمان، نحن كنا في كأس العالم، وسنشارك في النسخة القادمة، وسنظهر بصورة جيدة في البطولة، وغدًا سترون جميعًا مدى تطور وقوة المنتخب السعودي. مثلما قلت، نحن نتطور وفي كل المجالات وسعداء وفخورون بهذا الأمر".
وكان نجم النصر قد أكد على أهمية البطولة في بداية المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أن المنتخب السعودي يتطلع للبدء بشكل قوي ومرضٍ للجمهور الذي يدعمه دومًا.
رينارد يُحذر من عُمان ويُريد فرنسا في المونديال
من جانبه، رفض المدرب هيرفي رينارد الحديث عن كأس العالم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة عُمان في كأس العرب، مشيرًا إلى أن الوقت مازال طويلًا على بدء المونديال.
وشدد المدرب الفرنسي على أهمية البطولة العربية وحذر من التهاون أمام المنتخب العماني، واصفًا إياه بالجيد والمنظم.
وأضاف "نحن هنا في كأس العرب، مازال هناك 7 أشهر على كأس العالم، لدينا وقت كافٍ للحديث عنها. كأس العرب مهمة لنا، نحترم الجمهور السعودي وهدفنا إسعادهم".
تابع "تركيزنا حاليًا على مواجهة عُمان، من المهم أن نلعب جيدًا في أول مباراتين حتى نرتاح في الثالثة. نحن نخوض البطولة دون 3 محترفين لنا في أوروبا".
وأوضح رينارد عن عمله لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة الظهير الأيسر بعد إصابة متعب الحربي، وعند سؤاله عن قرعة كأس العالم أجاب بأنه يتمنى مواجهة فرنسا، لكن مشددًا على أنه لا يمتلك أي تفضيلات خاصة بالمنتخبات التي سيُواجهها الأخضر.
رسالة رينارد لاتحاد كرة القدم السعودي
المدرب المخضرم وجه رسالة لاتحاد كرة القدم السعودي طالبهم خلالها بإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لإتاحة فرص أكبر للاعبين السعوديين على أرض الملعب في دوري روشن.
رينارد بدأ حديثه عن هذا الجانب بالمقارنة بين منصبه ومدربي الأندية السعودية، قائلًا "هناك وجهين لكرة القدم السعودية، فالدوري يتحسن أكثر وأكثر بفضل وجود عديد النجوم، لكنهم ليسوا سعوديين! كانت أندية دوري روشن تستخدم 6 لاعبين أجانب لكنهم الآن يستخدمون 10، مما يعني أن مساحة اللاعبين السعوديين قلت، والأمر كذلك في آسيا. لذا، فحين تدرب ناديًا سعوديًا ستكون سعيدًا جدًا، لكن الأمر سيكون مختلفًا وأصعب حين تكون مدربًا للمنتخب السعودي، لأن اللاعبين السعوديين لا يلعبون كثيرًا. نحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق النتائج المطلوبة".
أضاف "أتمنى من المسؤولين في اتحاد كرة القدم السعودي التفكير باللاعبين السعوديين وفرص وجودهم على الملعب، لأنه إن أردنا الاستعداد جيدًا لكأس آسيا وكأس العالم 2034 فعلينا العمل منذ الآن، علينا القيام بشيء ما لجعل اللاعبين يلعبون بما يكفي، تلك حالة عاجلة يجب إيجاد حلول لها وإلا فالأمر سيكون أصعب كثيرًا".
وأخيرًا انتقد رينارد ضغط الإعلام السعودي لمحاولة معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالأخضر، قائلًا "الإعلام يُريد أن يعرف كل شيء ويفهم كل شيء، لكن هذا صعب في كرة القدم. نحترم الإعلام ولا يمكن أن نرفض لهم أي طلب لكن في نفس الوقت لا يمكن عقد مؤتمر صحفي كل يوم، لدي عمل لأقوم به".