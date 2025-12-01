فيديو | "تلك ملياراتنا" .. إجابة صارمة من نواف العقيدي على سؤال بشان الإنفاق السعودي على كرة القدم ووضع المنتخب

شهد المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء من جانب المنتخب السعودي لحظات من الإثارة قُرب نهايته، حين تقدم صحفي عماني وسأل نواف العقيدي عن سر عدم تحقيق الأخضر لأي إنجازات رغم المليارات التي تُنفق على كرة القدم السعودية.

حارس المرمى السعودي أكد أن المسؤولين في السعودية هدفهم تقدم المنتخب، مشيرًا إلى أن تواجد الأخضر في كأس العالم الأخيرة والقادمة دليل على قوته ومستواه الممتاز.

العقيدي بدأ أولًا الإجابة بذكر اسمه، ردًا على عدم ذكر الصحفي لاسمه، وبعدها قال "نحن ندعم قيادتنا في ملف التطور السعودي في الدوري، نحن نضخ المليارات بالفعل، هي ملياراتنا ونضخها أينما نريد، ونحن هدفنا التطور ومواكبة العالم ولذا نقوم بهذا الأمر".

أضاف عن المواجهة غدًا "المنتخب السعودي دومًا ما كان كعبه عالٍ على عُمان، نحن كنا في كأس العالم، وسنشارك في النسخة القادمة، وسنظهر بصورة جيدة في البطولة، وغدًا سترون جميعًا مدى تطور وقوة المنتخب السعودي. مثلما قلت، نحن نتطور وفي كل المجالات وسعداء وفخورون بهذا الأمر".

وكان نجم النصر قد أكد على أهمية البطولة في بداية المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أن المنتخب السعودي يتطلع للبدء بشكل قوي ومرضٍ للجمهور الذي يدعمه دومًا.