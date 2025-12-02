Mohamed Simakan Salem Al dawsari Herve Renard KSA Saudi GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

سالم الدوسري يستلهم روح ميسي الصامت وحان وقت تجنيس أجنبي النصر! .. المنتخب السعودي يكسر لعنة "المدينة التعليمية" أمام عمان

3 نقاط غالية للمنتخب السعودي في بداية مشواره العربي..

"سنخوض البطولة للمنافسة على اللقب"!.. هكذا قال السعوديون عند الوصول إلى دولة قطر؛ للمشاركة في مسابقة كأس العرب "فيفا 2025"، والتي تُقام في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

وكان يجب على نجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أن يترجموا هذه الثقة التي ظهرت في التصريحات؛ إلى حقيقة على أرض الواقع، داخل الملعب.

ورغم أن الأداء لم يكن مثاليًا تمامًا؛ إلا أن المنتخب السعودي أظهر في مواجهته الأولى ضد عمان، رغبة كبيرة في المنافسة على اللقب العربي بالفعل.

وفاز الأخضر (2-1) ضد منتخب عمان الأول لكرة القدم؛ ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثانية"، ببطولة كأس العرب 2025.

وافتتح المنتخب السعودي الأهداف في الدقيقة 55، عن طريق مهاجمه فراس البريكان؛ قبل أن يُعدل عمان النتيجة بواسطة غانم الحبشي، في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 77.. ظهر "البديل" صالح الشهري؛ ليسجل هدف الانتصار للمنتخب السعودي، وبالتالي الحصول على 3 نقاط غالية للغاية.

وبهذه النتيجة.. حصد منتخب السعودية أول 3 نقاط في "المجموعة الثانية"؛ ليحتل الوصافة خلف المغرب "المتصدر"، الذي انتصر (3-1) على جزر القمر.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز السعودية على عمان، مساء اليوم الثلاثاء..

  • Kyrgyzstan v Saudi Arabia: Group F - AFC Asian CupGetty Images Sport

    منتخب السعودية يكسر لعنة ملعب "المدينة التعليمية"

    كسر منتخب السعودية الأول لكرة القدم خلال مواجهته ضد نظيره العماني، مساء اليوم الثلاثاء،  "لعنة" طاردته في أحد الملاعب القطرية؛ وهو استاد "المدينة التعليمية"، الذي تم افتتاحه عام 2020.

    وأمام عمان.. حقق المنتخب السعودي فوزه الأول تاريخيًا على ملعب "المدينة التعليمية"؛ وذلك بعد 5 مباريات عربية وعالمية وآسيوية، فشل خلالها في ذلك.

    وقبل مباراة عمان.. اكتفى الأخضر بـ3 تعادلات مقابل هزيمتين، على هذا الملعب القطري الرائع؛ مع تسجيله هدفين فقط، واهتزاز شباكه 5 مرات.

    نتائج المنتخب السعودي على ملعب "المدينة التعليمية" قبل لقاء عمان:

    * كأس العرب 2021: السعودية (0-1) الأردن.

    * كأس العرب 2021: السعودية (1-1) فلسطين.

    * كأس العالم 2022: السعودية (0-2) بولندا.

    * كأس آسيا 2023: السعودية (0-0) تايلاند.

    * كأس آسيا 2023: السعودية (1-1) كوريا الجنوبية.

    وخسرت السعودية بـ"ركلات الجزاء" أمام كوريا الجنوبية، بعد التعادل الإيجابي (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي؛ وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين وقتها، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس آسيا 2023.

    لذلك.. يُمكن اعتبار الفوز (2-1) على المنتخب العماني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات  الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس العرب 2025؛ بداية فصل جديد للسعوديين ملعب "المدينة التعليمية"، في دولة قطر.

  • FBL-WC-2022-MATCH22-POL-KSAAFP

    سالم الدوسري يستلهم روح "ميسي الصامت" في ليلته التاريخية

    دخل سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، تاريخ السعودية من أوسع الأبواب؛ وذلك خلال مواجهة المنتخب الوطني ضد عمان، مساء اليوم الثلاثاء.

    سالم قدّم تمريرتين حاسمتين في مواجهة عمان؛ وذلك في الهدفين اللذين سجلهما فراس البريكان وصالح الشهري، في الدقيقتين 55 و76 على التوالي.

    وبالتالي.. أصبح قائد الهلال المُخضرم أول لاعب سعودي في التاريخ؛ يُساهم في المسابقات الدولية والقارية والإقليمية، التالية:

    * كأس العالم.

    * كأس العالم للشباب.

    * كأس أمم آسيا.

    * دورة الألعاب الأولمبية.

    * كأس الخليج.

    * كأس العرب.

    * تصفيات كأس العالم.

    وبعيدًا عن هذا الإنجاز التاريخي؛ قدّم سالم ضد عمان، واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق مع المنتخب السعودي.

    نعم.. سالم الدوسري تعرض لانتقادات عنيفة طوال الفترة الماضية، بسبب تراجع مستواه مع المنتخب السعودي؛ بل أن البعض ذهب إلى ضرورة سحب "شارة القيادة" منه، مستشهدين باللقطة التي سبقت مواجهة عمان.

    وظهر سالم صامتًا تمامًا، في ممر ملعب "المدينة التعليمية" المؤدي إلى أرضية الملعب؛ بينما كان الحارس نواف العقيدي يُحمس زملائه، الأمر الذي جعل الجمهور يردد أن الدوسري "لا يصلح ليكون قائدًا".

    لكن.. يبدو أن سالم استلهم "روح" الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي عُرِف عنه في بداية مسيرته تحديدًا بأنه "القائد الصامت"؛ الذي لا يتحدث مع زملائه كثيرًا، ولكنه يقول كلمته داخل أرضية الملعب بإبداعاته الكروية.

    وبالفعل.. رد قائد الزعيم الهلالي على كل الانتقادات التي وجهت إليه؛ وذلك من خلال إبداعه ضد عمان، حيث كان مصدر الخطورة الأول والأخير للمنتخب السعودي مع صناعة الهدفين.

    إلا أنه على سالم أن يركز أمام المرمى؛ لأنه أصبح يضيّع الكثير من الفرص السهلة، مثلما حدث في الانفراد الأخير ضد عمان.

  • Al Nassr v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأخطاء تتكرر في المنتخب السعودي.. والحل قد يكون عند أجنبي النصر!

    للمرة الألف.. نتحدث عن نفس نقطة الضعف في منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ وهي سوء التعامل مع "عرضيات" المنافسين، خلال المباريات المختلفة.

    وأصبح من الطبيعي جدًا في كل مباراة، أن يستقبل المنتخب السعودي هدفًا أو أكثر، من خلال العرضيات.

    هذا تواصل في مباراة عمان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

    وجاء هدف عمان الوحيد في الدقيقة 70، عن طريق اللاعب غانم الحبشي؛ وذلك بعد كرة عرضية، وسط مشاهدة غريبة من مدافعي الأخضر السعودي.

    هُنا.. يجب أن نعود لطرح فكرة تم الحديث عنها سابقًا؛ وهي: "هل حان الوقت للسعوديين للنظر بجدية في تجنيس بعض اللاعبين؟!".

    على سبيل المثال.. النجم الفرنسي محمد سيماكان، الذي يلعب في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم حاليًا؛ قد يكون حلًا مثاليًا للغاية، لأزمة العرضيات المُزمنة الذي يُعاني منها المنتخب السعودي.

    وإذا تم معالجة هذه الأزمة الدفاعية، مع بعض التفاصيل الأخرى؛ سيعود المنتخب السعودي إلى منصات التتويج قريبًا، بالتأكيد.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH22-POL-KSAAFP

    نقاط تكتيكية مهمة في فوز منتخب السعودية على عمان!

    أخيرًا.. يجب أن نركز على بعض النقاط التكتيكية التي اعتمد عليها الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في مواجهة عمان؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إعطاء الحرية إلى صالح أبو الشامات قبل استبداله، للتحرك بين الجناحين الأيمن والأيسر؛ وبالتالي دخول سالم الدوسري كمهاجم ثانٍ أو صانع ألعاب.

    * ثانيًا: التحوّل من طريقة الرباعي الدفاعي، إلى ثلاثة فقط في الخلف؛ من خلال انضمام أحد الظهيرين إلى العمق في الحالات الهجومية.

    هاتان النقطتان تحديدًا، لعبتا دورًا كبيرً للغاية في منح السيطرة لمصلحة المنتخب السعودي؛ مع خلخلة دفاعات المنافس، وصعوبة فرض الرقابة "1 ضد 1".

    ورغم ذلك.. كانت هُناك عيوب واضحة من نجوم خط الوسط؛ الذين لم يقوموا بالتغطية على الظهيرين، ما أدى إلى عثور لاعبي عمان على بعض المساحات للتوغل وإرسال العرضيات.

    ومن هُنا.. نستطيع أن نؤكد بأن نقطة قوة السعودية هي نفسها ضعفها؛ حيث يجب على لاعبي الوسط أن يرفعوا من مستواهم البدني والفني، لكي يستطيع رينارد تطبيق أفكاره بحرية.