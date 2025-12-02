سالم الدوسري يستلهم روح ميسي الصامت وحان وقت تجنيس أجنبي النصر! .. المنتخب السعودي يكسر لعنة "المدينة التعليمية" أمام عمان

"سنخوض البطولة للمنافسة على اللقب"!.. هكذا قال السعوديون عند الوصول إلى دولة قطر؛ للمشاركة في مسابقة كأس العرب "فيفا 2025"، والتي تُقام في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

وكان يجب على نجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أن يترجموا هذه الثقة التي ظهرت في التصريحات؛ إلى حقيقة على أرض الواقع، داخل الملعب.

ورغم أن الأداء لم يكن مثاليًا تمامًا؛ إلا أن المنتخب السعودي أظهر في مواجهته الأولى ضد عمان، رغبة كبيرة في المنافسة على اللقب العربي بالفعل.

وفاز الأخضر (2-1) ضد منتخب عمان الأول لكرة القدم؛ ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثانية"، ببطولة كأس العرب 2025.

وافتتح المنتخب السعودي الأهداف في الدقيقة 55، عن طريق مهاجمه فراس البريكان؛ قبل أن يُعدل عمان النتيجة بواسطة غانم الحبشي، في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 77.. ظهر "البديل" صالح الشهري؛ ليسجل هدف الانتصار للمنتخب السعودي، وبالتالي الحصول على 3 نقاط غالية للغاية.

وبهذه النتيجة.. حصد منتخب السعودية أول 3 نقاط في "المجموعة الثانية"؛ ليحتل الوصافة خلف المغرب "المتصدر"، الذي انتصر (3-1) على جزر القمر.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز السعودية على عمان، مساء اليوم الثلاثاء..