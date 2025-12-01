Nawaf Al Aqidi KSA Oman GFX GOAL ONLYGOAL AR
ليست فتنة بين السعودية وعمان | نواف العقيدي "صغير السن كثير المعارك" .. تورط في أزمة مع الكويت وهاجم مسؤولي النصر وجمهور بلده!

أزمات نواف العقيدي صاحب "القلب الميت"!

"قللوا منا .. فقللنا منهم!" .. حول هذا تدور الأحاديث في الوسط الرياضي السعودي ونظيره العماني على حدٍ سواء بعد الواقعة التي شهدها المؤتمر الصحفي قبل مواجهتهما، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب قطر 2025.

هذا حدث بعد انفعال نواف العقيدي؛ حارس مرمى الصقور الخضر، على الصحفي العماني عبدالله المسروري، على إثر "عدم ذكر اسمه" واكتفائه بقول "الحارس الموجود"، بجانب حديثه عن الضغوطات التي يعاني منها المنتخب السعودي، نظرًا لعدم تحقيق أي لقب منذ سنوات، رغم الإنفاقات المالية الكبرى التي تضخها الحكومة في المجال الرياضي.

لكن ربما ما لا يدركه الجانب العماني أن ما حدث من العقيدي ليس "فتنة" كما يردد البعض، و"لن يفسد للود قضية"، هذا ما يدركه الجمهور السعودي جيدًا في ظل معرفتهم بشخصية حارس مرمى النصر.

نواف العقيدي رغم أنه يبلغ من العمر 25 عامًا فقط إلا أنه صاحب أزمات كبرى، لا توحي بأنه صغير السن لهذه الدرجة، فدعونا نستعرضها في السطور التالية، لعل من يردد "فتنة" يدرك شخصية من يظن أنه يحاول إشعالها!

    تمرد على المنتخب السعودي

    هي إحدى أشهر القضايا في تاريخ الكرة السعودية بشكل عام، وكان العقيدي عضوًا رئيسًا بها..

    قطر استضافت النسخة الأخيرة من كأس أمم آسيا في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، والتي شارك بها المنتخب السعودي.

    لكن قبل انطلاق البطولة، فجر الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للأخضر آنذاك، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا تمرد ستة لاعبين في المعسكر، مقررًا استبعادهم.

    الستة لاعبين يترأسهم العقيدي، بجانب سلطان الغنام، سلمان الفرج، محمد مران، خالد الغنام وعلي هزازي.

    التحقيقات كشفت عن اشتراط نواف العقيدي على مانشيني اللعب أساسيًا خلال مشوار البطولة، وإلا سيغادر المعسكر.

    وقتها صدرت عقوبة رسمية على الحارس، نصها: "إيقاف نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال؛ لثبوت تجاوزه للائحة، وطلبه تأجيل معسكر المنتخب، وطلبه من إدارة الأخضر إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام، وإرسال رسالة متضمنة الإساءة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب؛ مخالفًا بذلك المادة الـ10 الفقرة (1 و2 و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين".

  • اعتداؤه على لاعب الكويت

    بالرجوع للوراء أكثر، فقد تسبب نواف العقيدي في أزمة خلال التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا، خلال مواجهة الكويت في 30 من أكتوبر 2021..

    وقتها كان الوقت يشير إلى الدقيقة 6+90، والنتيجة في صالح المنتخب الكويتي، متقدمًا بثنائية مقابل هدف وحيد، وهي النتيجة نفسها التي انتهى بها اللقاء.

    وخلال منافسة عادية على الكرة بين مدافع الأخضر تحت 23 عامًا ولاعب منتخب الكويت، سقط بها الأول أرضًا، قرر العقيدي الخروج عن مرماه والاعتداء على منافسه بطريقة غريبة.

    الواقعة تطورت أمام انفعال غير مبرر من العقيدي، لدرجة أن زميله الساقط أرضًا نهض مسرعًا في محاولة لتهدئته، لكن دون فائدة، بل استمر الحارس السعودي موجهًا ضرباته لكل من يقف أمامه.

  • اشتباك مع جمهور الهلال

    بالحديث عن المنافسات المحلية السعودية، فقد كان العقيدي صاحب واقعة شهيرة الموسم الماضي (2024-2025) خلال مواجهة فريقه الفتح أمام الهلال؛ حيث كان معارًا وقتها للنموذجي من النصر..

    الزعيم كان قد حقق فوزًا صعبًا أمام النموذجي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي، في 16 من مايو الماضي.

    الفتح بقيادة حارسه العقيدي كان متقدمًا بثلاثية مقابل هدفين حتى الدقيقة 84 من عمر المباراة، لكن أليكساندر ميتروفيتش خطف الفوز للهلال بهدفين في الدقيقتين 85 و2+90.

    مع إحراز مراد باتنا هدف الفتح الثالث في المباراة، ظن الحارس السعودي أن الهلال لن ينجح في العودة، فذهب لاستفزاز جماهيره.

    العقيدي قام بالاحتفال بإشارات استفزازية أمام الجماهير الهلالية، مع توجيه "قُبلات" ساخرة نحوهم، ما أدى إلى تفاعل الجمهور معه وإلقاء زجاجات المياه عليه داخل أرض الملعب.

    على خلفية تلك التصرفات، قررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف نواف العقيدي لمدة مباراة واحدة فقط، في قرار غير قابل للاستئناف.

    كذلك أوقعت اللجنة غرامة على صاحب الـ25 عامًا بواقع 50 ألف ريال سعودي لصالح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • هاجم مسؤولي النصر أنفسهم!

    هذه الواقعة تؤكد أن العقيدي يمتلك "قلبًا ميتًا"، حيث وأنه رغم أنه لاعب في النصر إلا أنه لم يجد أي مشكلة في الخروج علنًا للهجوم على مسؤولي النادي، والتشكيك في الطريقة التي يدار بها!

    هذا حدث خلال ظهور تليفزيوني له في يونيو 2025، رفقة الإعلامي تركي العجمة، هاجم به مسؤولي العالمي وتحديدًا جويدو فينجا؛ المدير التنفيذي للنصر آنذاك..

    العقيدي قال: "جويدو وعدني بالسفر إلى إيطاليا والعمل مع مدرب خاص خلال فترة إيقافي بعد أزمة المنتخب (قضية التمرد قبل كأس آسيا 2023)، سعدت جدًا وبدأت أحلم بما سيحدث وكنت عازمًا على تطوير نفسي لأعود وأخدم النصر بعد ذلك، لكن هذا لم يحدث! أخلف وعده معي وهو ما أشعرني بالضيق".

    وأضاف: "لم أتحدث مع أحد في النادي لأنه المسؤول، تجاهلت الأمر وتجاهلت جويدو وهو تجاهلني كذلك. فرناندو هييرو (المدير الرياضي آنذاك)؟ هو مجرد موظف في النادي، لا يمتلك أي قرار. المشكلة في النصر أننا كلاعبين لا نعرف إلى من نتحدث حين نواجه أي مشكلة، لا نعلم من هو صاحب القرار".

    ولم يصمت صاحب الـ25 عامًا عند هذا الحد، بل واصل: "أول مشكلة في النصر هي الإدارة، لا بد من التغيير ومن ثم تغيير المدرب ربما، اللاعبون الجيدون موجودون والمال كذلك، لا بد من التغيير لكي يعود النصر لتحقيق البطولات".

  • هاجم الجمهور السعودي

    لاعب في عمره من المفترض أن يحاول كسب الجمهور بأي طريقة، لكن نواف العقيدي صاحب "القلب الميت" لم يفعل، وانتقد تعامل الجمهور السعودي مع اللاعبين المحليين على الملأ، قائلًا: "نحن ما نحب اللى لنا!".

    في حوار سابق مع تركي العجمة، قال نواف: "نعم! الجمهور السعودي يصبر على اللاعب الأجنبي وأخطائه أكثر من السعودي، لو الأخطاء التي ارتكبها بينتو (حارس النصر) في موسم 2024-2025 كنت ارتكبتها أنا، لطالبوا بتغييري".

    وأضاف باللهجة السعودية: "نحن ما نحب اللي لنا، عليهم بالصبر، ولدك لا تصبر عليه!، ما يفعله الجمهور هو إذا أخطأ الحارس السعودي مرة يقول (لم نعد نريده)، دائمًا الجمهور مستعجل، لديه طولة بال على الأجنبي، أما السعودي فلا، حتى لو قدم السعودي أداءً جبارًا يقولون (لا بد من تغييره، لماذا فلان عنده وأنا ما عندي؟!)"، في إشارة لمقارنة الجماهير بين لاعبي ناديهم والأندية المنافسة.

  • هجومه على مراسل "أكشن مع وليد"

    تلك هي آخر واقعة لنواف العقيدي – قبل ما حدث مع الصحفي العماني – حيث هاجم مراسل برنامج "أكشن مع وليد"، في أكتوبر الماضي، عقب مواجهة الأخضر السعودي أمام إندونيسيا في الجولة الأولى من الدور الرابع "الملحق الآسيوي" المؤهل لكأس العالم 2026.

    المباراة انتهت بفوز السعودية بثلاثية مقابل هدفين على إندونيسيا، وشهدت تألق العقيدي بشكل كبير وتصديه لفرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة.

    وعقب المباراة، حاول مراسل برنامج "أكشن مع وليد" الحصول على بعض التصريحات من الحارس، لكنه تفاجأ برده: "بصرح للجميع إلا أنت وياه، ما تستاهلون".

    ولم يُكشف حتى الآن عن سبب غضب حارس العالمي من مراسلي وليد الفراج.

  • ليست فتنة!

    أخيرًا وبالمختصر، ما حدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السعودية وعمان في الغد بكأس العرب قطر 2025، وما تبعه من ردود فعل من إعلاميي البلدين على مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن يقف عند هذا الحد بدلًا من الترويج لفتنة وما شابه من مصطلحات لا وجود لها على أرض الواقع.

    ما حدث يجب أن يتم وضعه في إطاره، لا استغلاله لتشويه التجمع العربي في قطر، فكل ما في الأمر أن نواف العقيدي "رجل معارك في المقام الأول"، ولا يفوت شاردة أو واردة دون رد ولا ينظر لجنسية من يحدثه!

