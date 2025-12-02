قال ويس براون في مقابلة حصرية مع موقع GOAL إن كريستيانو رونالدو قد يستمر في اللعب مع منتخب البرتغال بعد كأس العالم 2026. وأوضح زميله السابق في مانشستر يونايتد، قبل سحب قرعة دور المجموعات للنهائيات الصيف المقبل، سبب إمكانية أن يكون لرونالدو المزيد من اللحظات السينمائية وقصص البطولة الكبرى المتبقية في مسيرته.
"كأس العالم لن يكون محطته الأخيرة مع البرتغال" .. زميل رونالدو السابق: لا يقول ذلك، لكنه يُريد الفوز بالمونديال!
كأس العالم الأخيرة، لكن هل سيشارك رونالدو في بطولة أوروبا مرة أخرى؟
اعترف رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، أنه سيشارك في الحدث الرئيسي للفيفا للمرة السادسة والأخيرة عندما تقام تلك المسابقة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومع ذلك، فقد وقع عقدًا مع نادي النصر السعودي الذي سيمتد حتى عام 2027.
لم يحدد كريستيانو رونالدو موعدًا محددًا لتقاعده، مما يشير إلى أنه قد يكون لديه عقد آخر - ربما في الشرق الأوسط أو في المكان الذي بدأ فيه كل شيء، نادي سبورتنج لشبونة. إذا قرر تمديد مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية، فقد يصل إلى بطولة أوروبا 2028 على المستوى الدولي.
نداء التقاعد: رونالدو ليس مستعدًا لتعليق حذائه
وردا على سؤال من GOAL حول ما إذا كان رونالدو سيشارك في بطولة أخرى، قال زميله السابق في مانشستر يونايتد براون - في حديثه مع كازينو BetWright -: "إذا كان بإمكانه أن يضيف شيئًا إلى الفريق، فلماذا لا يتم اختياره؟ هل هذا يعني أنه يجب أن يلعب كل مباراة؟ انظر إلى البطولة الأخيرة، كان الجميع يقولون إنه لا يجب أن يلعب، لكنه قدم أداءً جيدًا. إنه يعلم أن الصحافة ستنتقده على أي حال بمجرد أن يفشل في تسجيل هدف أو تقديم تمريرة حاسمة. في الوقت نفسه، لا يزال موجودًا من أجل زملائه الأصغر سنًا ويريدهم أن يقدموا أداءً جيدًا.
"في ذهنه، هو لم ينتهِ بعد ويمكنه أن يساهم في الفريق. لا أعتقد أنه سيتقاعد من كرة القدم الدولية حتى يتقاعد تمامًا. لا يزال لديه الطاقة، ونفس الإيمان، ولا يزال قادرًا على القيام بذلك. لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم قول ذلك في هذا المستوى."
"رونالدو يُريد كأس العالم"
أشار رونالدو مؤخرًا إلى أنه لا يحتاج إلى الفوز بكأس العالم في سيرته الذاتية لترسيخ إرثه وإنهاء صراع طويل الأمد مع منافسه الأبدي ليونيل ميسي للحصول على لقب أفضل لاعب في التاريخ. ومع ذلك، فإن براون مقتنع بأن النجم البرتغالي سيكون متشوقًا لإكمال مجموعته من الميداليات.
عندما سُئل اللاعب الدولي الإنجليزي السابق عن مدى رغبة CR7 في الفوز بلقب عالمي، قال: "سيرغب في الفوز بلقب! أنت تعلم ذلك. أعتقد أن هذه ربما تكون فرصته الأخيرة. لديه فريق جيد حقًا. أود أن يفوز بلقب. إذا سألت أي لاعب كرة قدم، عندما كان طفلاً، عن أهم كأس - وأنا لا أعني مجرد اللعب لفريق - يريد الفوز به، فسيكون الجواب كأس العالم. إنه الأكبر على الإطلاق، بغض النظر عما يحاول أي شخص أن يخبرك به. أعلم أنه ليس مصدر رزقك، لكنك تريد الوصول إلى ذلك المستوى الذي تقول فيه "لقد فزت بكأس العالم".
"صدقني، رونالدو لا يحتاج إلى قول ذلك، لذا أفهم وجهة نظري، لكنه يريد حقًا الفوز بواحدة. أعتقد أن الكثير من الناس يتمنون أن يفوز بواحدة أيضًا. هل سيحدث ذلك؟ سيكون الأمر صعبًا. لكن ذلك سيكون على جدول الأعمال، بالتأكيد".
- Getty
الأهداف النهائية: رونالدو يسعى لتحقيق 1000 هدف والمزيد من الألقاب
رونالدو هو أيضا في طريقه لتحقيق 1000 هدف في مسيرته الكروية. وبالنظر إلى مسيرته حتى الآن، فليس من المستبعد أن يصل إلى هذا الرقم القياسي في كأس العالم 2026 - وربما حتى في المباراة النهائية.
عندما سُئل براون عما إذا كان هذا السيناريو مكتوبًا في النجوم، قال: "ربما يكون كذلك! لو أخبرته أنه سيصل إلى هذا الرقم عندما يقترب من التقاعد، لربما كان سيقول "لست متأكدًا". فكر في عدد السنوات التي سيستغرقها ذلك، وعدد الأهداف في كل موسم. سيكون ذلك أمرًا لا يصدق. هناك شخص واحد فقط يمكنه فعل ذلك الآن، وهو هو. ادعى بيليه ذلك، لكن كل ذلك سيتم توثيقه. يومًا ما ستتمكن من مشاهدة فيلم مدته ثلاث ساعات يظهر فيه وهو يسجل كل أهدافه - لأن ذلك هو الوقت الذي سيستغرقه الأمر!
"فوزه بكأس العالم سيكون بمثابة تتويج للإنجاز. سيكون الأمر صعبًا، لكنهم سيكونون أحد الفرق المرشحة للفوز. سيكون ذلك حلمًا يتحقق، أن تكون قد فزت بكل مسابقة يمكن أن تتخيلها عندما تلعب على أعلى مستوى".
ستجرى قرعة كأس العالم في 5 ديسمبر في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة. سيكتشف رونالدو وزملاؤه منافسيهم في مرحلة المجموعات، مع تحديد المسار الذي يؤدي إلى المجد النهائي في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي في 19 يوليو 2026.