جدل نواف العقيدي ينتقل لكأس العرب! .. هجوم عماني على حارس المنتخب السعودي: أنت لست بوفون وتأهلت للمونديال بـ"ملحق ظالم"

المنتخب السعودي يفتتح مشواره في كأس العرب قطر 2025، غدًا الثلاثاء، بمواجهة عمان في تمام الساعة الثامنة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.

وقد رافق نواف العقيدي مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، للإجابة على أسئلة الصحفيين، وهنا حدثت الأزمة.

الصحفي العماني عبدالله المسروري، الذي كان حاضرًا للمؤتمر، وجه سؤالًا للعقيدي بشأن الضغوطات التي يعاني منها المنتخب السعودي من أجل تحقيق اللقب العربي، في ظل الإنفاقات الكبيرة التي تصرفها المملكة العربية السعودية على كرة القدم في السنوات الأخيرة.

لكن ما لم يُعجب العقيدي تحديدًا هو طريقة طرح "عبدالله" للسؤال..