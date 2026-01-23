Al Nassr v Al Shabab: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو بين "الجوكر وباتمان".. وأزمة الـ200 مليون ريال الخطيرة

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • سر الـ200 مليون ريال.. أزمة مالية خطيرة تضرب النصر

    فجّر الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش، مفاجأة من العيار الثقيل عن نادي النصر؛ بالتزامن مع منافسة الفريق الأول لكرة القدم، على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    الدويش أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، مرور النصر بـ"أزمة مالية" قوية؛ وسط حاجته الماسة لتوفير مبلغ مالي عاجل، بقيمة 200 مليون ريال سعودي.

    وأشار الدويش إلى أن مبلغ الـ200 مليون ريال؛ هي التزامات مترتبة على النصر، في شهر يناير الجاري فقط.

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن شركة نادي النصر، تحاول توفير هذا المبلغ؛ مع إبرام بعض الصفقات، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Batman (Goal Only)Goal AR

    كريستيانو رونالدو بين "الجوكر" و"باتمان"

    "شخصية الجوكر تناسبه" .. زميل رونالدو السابق يُرشحه للظهور بسلسلة باتمان في "دور شرير"

    كريستيانو رونالدو يحظى مرة أخرى بالدعم، للانطلاق إلى هوليوود؛ عندما يحين اليوم الذي يعلق فيه حذاءه، ويقرر مغادرة اللعبة بشكلٍ نهائي. 

    عذرًا نجم مانشستر السابق: "باتمان" يليق بكريستيانو رونالدو أكثر من الجوكر .. وأسطورة راحلة تنتظره عند الأوسكار!

    من العشب الأخضر إلى "الكروما".. مسيرة كفيلة أن تغلي شوق محبي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ لفترة ما بعد تعليق حذائه.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    شخصية جيسوس المثيرة للجدل.. ومرحلة ما بعد كريستيانو رونالدو

    جورج جيسوس "النصر vs نسخة الهلال": عجوز يعشق الدراما الكروية.. وضغوط العالمي أخرجته عن السيطرة

    على مدار تاريخ كرة القدم السعودية، مر علينا الكثير من الشخصيات "المثيرة للجدل"؛ إلا أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، سيظل علامة فارقة لا يُمكن أن تُمحى.

    جيسوس أحد أكثر الشخصيات "المثيرة للجدل"، في تاريخ كرة القدم السعودية؛ منذ أن جاء إلى المملكة لأول مرة، صيف عام 2018.

    مرحلة ما بعد رونالدو؟ الدوري السعودي يضع قائمة من 50 نجمًا عالميًا لتعزيز صفوف أنديته

    أفادت التقارير أن مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين، يخططون لضم 50 لاعبًا من كبار الأسماء؛ للانضمام إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قبل أن يحين موعد اعتزاله. 

    "نسب الفضل إلى نواف العقيدي كذبة كبيرة" .. وليد الفراج يستفز حارس النصر بشكر ثلاثي منتخب السعودية المونديالي!

    لا يتوقف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن مطاردة نواف العقيدي، حارس مرمى النصر؛ وذلك في ظل المناوشات المستمرة بينهما، والتي بدأت قبل أشهر.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري، وإن كانت بصعوبة شديدة للغاية؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك، في الجولتين 16 و17 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

    23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.

    24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر.

    25- الجولة السادسة عشر من الدوري: النصر (3-2) الشباب.

    26- الجولة السابعة عشر من الدوري: ضمك (1-2) النصر.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
التعاون crest
التعاون
التعاون
0