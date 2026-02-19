أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | اعتراف علي البليهي بشأن كريستيانو رونالدو .. ونجم العالمي يكشف موقفه من الرحيل
موعد مواجهة النصر والوصل
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المواعيد الرسمية لمواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، والتي يشارك بها النصر ممثلًا عن السعودية.
وتقرر أن يلتقي العالمي بالوصل الإماراتي في الرابع من مارس المقبل، على استاد زعبيل، فيما يقام الإياب في 11 من الشهر ذاته، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.
وحال عبور النصر لدور الثمانية، سيلتقي بالفائز من مواجهة الأهلي القطري والحسين الأردني، في السابع من أبريل ذهابًا و14 من الشهر نفسه إيابًا.
أما النهائي فتقرر له 16 من مايو المقبل، على أن يتحدد الملعب لاحقًا.
اعتراف البليهي بشأن رونالدو .. وشجار جون دوران
ندم على تصريح البصل .. علي البليهي: لو كنت مكان رونالدو لضربتني ولهذا ضحك ميسي على كلامي!
أطلق علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عدة تصريحات من العيار الثقيل، حول استفزازه للثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وتصريح البصل الشهير، وسر وضعه الكحل، فضلًا عن حقيقة خلافه في الهلال، قبل إعارته إلى الليث.
وقرر علي البليهي، خوض تجربة احترافية جديدة في الشباب، بعد أكثر من ثمانية مواسم مع الهلال، على سبيل الإعارة، من أجل البحث عن مكان أساسي يضمن له المشاركة بصورة مستمرة في المباريات، وذلك بعد استبعاده من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للزعيم.
المدافع صاحب الـ36 عامًا، بات في سباق مع الزمن، من أجل إقناع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بضمه في قائمة كأس العالم 2026، التي تنطلق الصيف المُقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
فيديو | يبدو أن رئيس النصر صدق في اتهاماته .. شجار غريب و"خنق" من جون دوران بأول ظهور له مع زينيت
"البداية ليست مسكًا"، إذ بدر تصرف غريب للغاية من المهاجم الكولومبي جون دوران في أول ظهور له مع ناديه الجديد "زينيت سان بطرسبرج الروسي"، يعزز من صدق ما قاله عبدالله الماجد؛ رئيس النصر، في حقه.
في صيف 2025، قرر نادي النصر السعودي التفريط في خدمات المهاجم الكولومبي جون دوران، وإعارته لفنربخشه التركي.
لكن الأمور لم تسر على ما يرام في الدوري التركي بالنسبة لصاحب الـ22 عامًا، حيث شارك معه في 21 مباراة، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
عطفًا على ذلك، طلب دوران من إدارة النصر قطع إعارته للنادي التركي، مع السماح له بالخروج معارًا لزينيت، وهو ما وافق عليه مسؤولو العالمي، على أن تنتهي فترته في الدوري الروسي بنهاية الموسم الجاري (يونيو 2026).
اتفاق رونالدو وجيسوس .. و"الدوري الفرنسي شخصنها مع الدون"
"سيحصل على أمواله من النصر بشكلٍ طبيعي".. تفاصيل الاتفاق بين كريستيانو رونالدو وجورج جيسوس بسبب كأس العالم 2026
لا تزال أسرار عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ تظهر أمام الرأي العام، بمرور الأيام.
رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023؛ قبل أن يجدد عقده مؤخرًا، حتى 30 يونيو 2027.
الدوري الفرنسي "شخصنها" مع رونالدو .. فونسيكا أعاد ليون من "الموت" وسعود ورفاقه يسيرون نحو "معجزة إسقاط باريس"!
وقتما يتحدث كريستيانو رونالدو نجم النصر يظهر الجدل، البرتغالي سبق أن قال في 2024، إن الدوري السعودي يتفوق حاليًا على نظيره الفرنسي، بفضل الطفرة المبهرة لكبار المسابقة في الفترة الأخيرة.
صاحب الـ41 سنة قال وقتها خلال تواجده في دبي لحضور حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر":"الدوري السعودي أكبر من نظيره الفرنسي، أنا لا أقول ذلك بسبب لعبي في المملكة، لا أهتم بما يقوله الناس، اللاعبون عليه القدوم هنا ومعرفة كيف هو الوضع عندما تركض بدرجة حرارة تصل إلى 38، 39 أو 40 درجة مئوية".
"تعالوا إلى هنا إذا لم تصدقوني، في فرنسا هناك باريس سان جيرمان فقط، الجميع انتهى، ولا يوجد أحد يمكنه هزيمتهم أبدًا، لأنهم يمتلكون المال وأفضل اللاعبين".
ما قاله رونالدو بدا وكأنه صحيحًا، لأن باريس حصل على الدوري وفرنسا بنفس الموسم، قبل أن تأتي النسخة الحالية من المسابقة لتثبت أن الوضع اختلف تمامًا..
سبب كره جيسوس للهلال .. وسر تفوق الزعيم في الدعم
"نو علي بابا": جورج جيسوس "الضحية" وظروف قاسية أجبرته على كره الهلال!
في عالم الاحتراف، لا يمكن تفسير انتقال لاعب أو مدرب إلى المنافس التقليدي، باعتباره عداءً لناديه السابق، بل إنه بات وضعًا طبيعيًا، خاصة إن كان النادي الأول قد استغنى عنه.
ذلك هو البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي للنصر، والذي بات من آن لآخر يطل علينا بلقطة مثيرة للجدل، تتعلق بناديه السابق الهلال، الذي كتب معه الإنجازات، والآن بات في انتظار العقوبات بسببه.
"نو علي بابا"، هكذا ظهر جورج جيسوس في مقطع فيديو مع أحد المشجعين، وقد يكون رد فعل البرتغالي فيه عفويًا، أو بقصد صنع موقف طريف، إلا أن اللقطة انتشرت مثل النار في الهشيم، وتم اعتبار الأمر بمثابة "تجاوز" جديد من قِبل المدرب تجاه الهلال، بعد تصريح القوة السياسية.
كنا قد تحدثنا في مقال سابق، حول عداء الهلال الذي قد يحوّل جورج جيسوس إلى بطل يُقترح أن يخلد اسمه في قاعة مؤتمرات "دار النصر"، وفق ما ذكره الإعلامي سعود الصرامي، ولكن قد يُنظر إلى الأمر أيضًا، من باب اعتبار البرتغالي "ضحية"، أجبرته ظروف قاسية على "كره" الهلال الذي كتب معه إنجازات خالدة.
تكذيب رواية "صدارة النصر" .. الكشف عن سياسة صندوق الاستثمار السعودي في دعم الأندية وسر تفوق الهلال
وسط الجدل الدائر حول حصول الأندية السعودية على درجة متساوية من الدعم عن طريق صندوق الاستثمار، تخرج الحقيقة من خلال مصدر مطلع على البيانات الرسمية.
الوضع تفاقم في دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بسبب الصفقات التي قام بها الهلال، مقارنة بباقي الفرق المشاركة في المسابقة، وكان على رأسها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
وهو ما نتج عنه غضب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وإضرابه عن المشاركة في مباريات النصر، قبل أن تهدأ الأمور قليلًا في الفترة الماضية، وسط أنباء حول بعض التغييرات الإدارية داخل العالمي.
مستقبل عبدالرحمن غريب
بعد جدل التوقيع للهلال ورغبة الاتحاد .. عبد الرحمن غريب يكشف عن مستقبله مع النصر!
بينما كان الميركاتو الشتوي في النصر أشبه بـ"المياه الراكدة"، انتشر سيناريو مثير حول عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وتوقيعه المفاجئ مع الهلال، الأمر الذي كان سيجعله ثاني كبرى المفاجآت بعد انتقال كريم بنزيما إلى قلعة الزعيم.
النصر فعل النقيض، وضم عبد الله الحمدان من الهلال، والذي وجه شكوى ضد اللاعب بداعي فسخ عقده من طرف واحد، إلا أنه قبل هذا التعاقد، جاء الحديث حول غريب، الذي أعاد اكتشافه مع المدير الفني جورج جيسوس.
جدل العقيدي يعود
على جمهور الهلال ألا يصطاد في ماء النصر وأركاداج العكر .. وإلى نواف العقيدي: حاسب نفسك مرة أخرى بعدسة جورج جيسوس لا بعدستك!
في مباراة أشبه بالوديات، عبر النصر السعودي لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا 2، بعد انتصار في المتناول أمام أركاداج التركماني بهدف نظيف، ضمن إياب دور الـ16.
هدف العالمي الوحيد في اللقاء سجله عبدالرحمن غريب في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بعد عرضية من زميله نواف بوشل، ليتأهل الفريق السعودي لدور الـ8 منتصرًا بثنائية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
بالحديث عن داخل المستطيل الأخضر، فقد ظهر أكثر من اسم بديل بشكل أساسي الليلة، حيث قرر البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، إراحة اللاعبين الأساسيين، في ظل تواضع المستوى بدوري أبطال آسيا 2، بجانب أن هدفه الأساسي هو حصد لقب دوري روشن السعودي.
يمكن أن نتحدث عن نادر الشراري في الدفاع أو علي الحسن ومحمد مران في الوسط، وغيرهم من الأسماء، لكن بعيدًا عن هؤلاء، يبقى الحدث الأبرز هو عودة نواف العقيدي لحراسة مرمى النصر بعد غياب شهر كامل، إذ كانت آخر مباراة شارك بها هي ديربي الهلال في 12 يناير 2026، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن، والتي شهدت حصوله على الكارت الأحمر.
"طرد العقيدي وجامل فالفيردي رغم عنفه الواضح" .. هجوم سعودي على حكم ريال مدريد وبنفيكا بسبب كلاسيكو الهلال والنصر!
في ظل الحديث المستمر عن أزمة فينيسيوس جونيور وجانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا البرتغالي، جلست جماهير دوري روشن السعودي، للتفكير في لقطة ذكرتهم بمواجهة النصر والهلال.
ريال مدريد نجح في الفوز على بنفيكا بهدف دون رد، ليصبح صاحب الأفضلية في التأهل من ملحق دور الـ16، مواصلًا مشواره في البطولة تحت قيادة مدربه ألفارو أربيلوا، على حساب مدربه السابق جوزيه مورينيو.
الهدف الذي سجله فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، أحدث ضجة هائلة، بسبب الطريقة التي احتفل بها اللاعب، ورد الفعل العنيف من جماهير بنفيكا، والشكوك حول توجيه بريستياني لإساءات عنصرية تجاه البرازيلي.