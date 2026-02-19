أخبار النصر اليوم | اعتراف علي البليهي بشأن كريستيانو رونالدو .. ونجم العالمي يكشف موقفه من الرحيل

ندم على تصريح البصل .. علي البليهي: لو كنت مكان رونالدو لضربتني ولهذا ضحك ميسي على كلامي!

أطلق علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عدة تصريحات من العيار الثقيل، حول استفزازه للثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وتصريح البصل الشهير، وسر وضعه الكحل، فضلًا عن حقيقة خلافه في الهلال، قبل إعارته إلى الليث.

وقرر علي البليهي، خوض تجربة احترافية جديدة في الشباب، بعد أكثر من ثمانية مواسم مع الهلال، على سبيل الإعارة، من أجل البحث عن مكان أساسي يضمن له المشاركة بصورة مستمرة في المباريات، وذلك بعد استبعاده من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للزعيم.

المدافع صاحب الـ36 عامًا، بات في سباق مع الزمن، من أجل إقناع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بضمه في قائمة كأس العالم 2026، التي تنطلق الصيف المُقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فيديو | يبدو أن رئيس النصر صدق في اتهاماته .. شجار غريب و"خنق" من جون دوران بأول ظهور له مع زينيت

"البداية ليست مسكًا"، إذ بدر تصرف غريب للغاية من المهاجم الكولومبي جون دوران في أول ظهور له مع ناديه الجديد "زينيت سان بطرسبرج الروسي"، يعزز من صدق ما قاله عبدالله الماجد؛ رئيس النصر، في حقه.

في صيف 2025، قرر نادي النصر السعودي التفريط في خدمات المهاجم الكولومبي جون دوران، وإعارته لفنربخشه التركي.

لكن الأمور لم تسر على ما يرام في الدوري التركي بالنسبة لصاحب الـ22 عامًا، حيث شارك معه في 21 مباراة، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

عطفًا على ذلك، طلب دوران من إدارة النصر قطع إعارته للنادي التركي، مع السماح له بالخروج معارًا لزينيت، وهو ما وافق عليه مسؤولو العالمي، على أن تنتهي فترته في الدوري الروسي بنهاية الموسم الجاري (يونيو 2026).