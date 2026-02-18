Goal.com
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
علي سمير

"طرد العقيدي وجامل فالفيردي رغم عنفه الواضح" .. هجوم سعودي على حكم ريال مدريد وبنفيكا بسبب كلاسيكو الهلال والنصر!

لقطة أثارت الجدل وتعود للظهور من جديد

في ظل الحديث المستمر عن أزمة فينيسيوس جونيور وجانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا البرتغالي، جلست جماهير دوري روشن السعودي، للتفكير في لقطة ذكرتهم بمواجهة النصر والهلال.

ريال مدريد نجح في الفوز على بنفيكا بهدف دون رد، ليصبح صاحب الأفضلية في التأهل من ملحق دور الـ16، مواصلًا مشواره في البطولة تحت قيادة مدربه ألفارو أربيلوا، على حساب مدربه السابق جوزيه مورينيو.

الهدف الذي سجله فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، أحدث ضجة هائلة، بسبب الطريقة التي احتفل بها اللاعب، ورد الفعل العنيف من جماهير بنفيكا، والشكوك حول توجيه بريستياني لإساءات عنصرية تجاه البرازيلي.

ولكن بعيدًا عن ذلك، ظهر حديثًا جانبيًا عن الحكم فرانسوا ليتكسير الذي أدار هذا اللقاء العصيب الذي تحول إلى ساحة من الفوضى..

    لقطة مثيرة للجدل

    مواجهة ريال وبنفيكا شهدت حالة جدلية، بقيام فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، بلكم نظيره في بنفيكا صامويل دال، مما أدى إلى سقوط الأخير على الأرض فورًا.

    البعض قام باستعراض هذا المشهد أكثر من مرة، وظهرت آراء تؤكد أن لاعب الوسط الأوروجوياني استحق الحصول على البطاقة الحمراء بسبب لكمه مدافع بنفيكا من دون كرة.

    ويأتي ذلك بعدما رفض حكم المباراة إشهار أي بطاقة ملونة في وجه فالفيردي، رغم وضوح الضربة التي وجهها للاعب الفريق الخصم، وهنا ظهر الجدل وشكوك المجاملة والكيل بمكيالين.

  • واقعة العقيدي تعود إلى المشهد

    الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، قال عبر حسابه على منصة "إكس":"صدق أو لا تصدق، حكم مباراة ريال مدريد وبنفيكا، هو نفس الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير الذي أدار مباراة الهلال والنصر".

    وأضاف:"الحكم طرد نواف العقيدي على حالة لا تصل لـ10% فقط من هذه اللقطة القوية جدًا، مع العلم أنه كتب في تقريره أن العقيدي ارتكب سلوك مشين وتم إيقافه مباراتين".

    التغريدة التي نشرها المريسل انتشرت بشكل واسع عبر المنصة المعروفة، واستعادت من خلالها الجماهير واقعة طرد العقيدي في قمة الهلال والنصر بدوري روشن.

    المزيد عن لقطة العقيدي

    خلال إحدى مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، تعرض العقيدي للطرد أمام الهلال بعد تورطه في مشهد عنيف مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش.

    الحكم وقتها قرر الرجوع إلى تقنية الفيديو، ليتم تأكيد الطرد بعدها، كما تم تغريم اللاعب 20 ألف ريال وإيقافه لمدة مباراتين، وسط اعتقاد بأنه استحق البطاقة الصفراء فقط.

    وما أثار حالة من الغضب وقتها، هو أن النتيجة كانت 1/1 قبل طرد العقيدي، قبل أن تتحول إلى فوز الهلال 3/1 ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025/2026.

  • ما هو الموقف في دوري روشن حتى الآن؟

    بعد 21 جولة من عمر المسابقة، يأتي الهلال في المركز الأول بـ53 نقطة، ومن بعده النصر بفارق نقطة وحيدة، ثم الأهلي 50 نقطة والقادسية بالمركز الرابع بـ47 نقطة.

    وأما بالنسبة للاتحاد، فيتواجد بمركز لا يليق به، حيث يأتي في المركز السادس بـ37 نقطة، ليكون خارج سباق المنافسة تمامًا، بينما يقبع الشباب بالمرتبة الرابعة عشر بـ19 نقطة فقط.

