فيديو | يبدو أن رئيس النصر صدق في اتهاماته .. شجار غريب و"خنق" من جون دوران بأول ظهور له مع زينيت

في صيف 2025، قرر نادي النصر السعودي التفريط في خدمات المهاجم الكولومبي جون دوران، وإعارته لفنربخشه التركي.

لكن الأمور لم تسر على ما يرام في الدوري التركي بالنسبة لصاحب الـ22 عامًا، حيث شارك معه في 21 مباراة، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

عطفًا على ذلك، طلب دوران من إدارة النصر قطع إعارته للنادي التركي، مع السماح له بالخروج معارًا لزينيت، وهو ما وافق عليه مسؤولو العالمي، على أن تنتهي فترته في الدوري الروسي بنهاية الموسم الجاري (يونيو 2026).