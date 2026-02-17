تكذيب رواية "صدارة النصر" .. الكشف عن سياسة صندوق الاستثمار السعودي في دعم الأندية وسر تفوق الهلال

وسط الجدل الدائر حول حصول الأندية السعودية على درجة متساوية من الدعم عن طريق صندوق الاستثمار، تخرج الحقيقة من خلال مصدر مطلع على البيانات الرسمية.

الوضع تفاقم في دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بسبب الصفقات التي قام بها الهلال، مقارنة بباقي الفرق المشاركة في المسابقة، وكان على رأسها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وهو ما نتج عنه غضب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وإضرابه عن المشاركة في مباريات النصر، قبل أن تهدأ الأمور قليلًا في الفترة الماضية، وسط أنباء حول بعض التغييرات الإدارية داخل العالمي.