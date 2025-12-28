أخبار النصر اليوم | وجهة جديدة متاحة أمام ويسلي، ومهاجم الأخدود يدفع ثمن تهور العقيدي غاليًا!

كشف الصحفي التركي إكرم كونور عن وجهة جديدة أصبحت متاحة أمام جناح النصر، ويسلي، المرشح للرحيل عن دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

المصادر الصحفية السعودية تحدثت عن ترحيب المدرب جورج جيسوس بالتخلي عن ويسلي خلال يناير المقبل مع ضم مهاجم أجنبي جديد من فئة المواليد بدلًا منه.

وقد كشفت المصادر عن اهتمام ناديي شاختار دونستيك وسبورتينج لشبونة بضم اللاعب الشاب، لكن كونور أوضح أن العودة للبرازيل أصبحت على طاولة المفاوضات كذلك، مشيرًا إلى دخول ناديين في مفاوضات مع اللاعب لكن دون الكشف عن هويتهما.