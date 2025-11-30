أخبار النصر اليوم | اشتعال أزمة جواو فيليكس في البرتغال .. وتكذيب مزاعم ظلم الهلال

"هُناك فضائح يومية في البرتغال"! .. جواو فيليكس يكشف كواليس فشل انتقاله إلى بنفيكا وسر نجاحه مع النصر

تحدث النجم البرتغالي جواو فيليكس، عن كواليس تحوّل صفقته من نادي طفولته بنفيكا، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025".

فيليكس كان قريبًا من بنفيكا - حسب التقارير الصحفية وقتها -؛ قبل أن يوقع مع النصر بشكلٍ رسمي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2027.

في هذا السياق.. اعترف النجم البرتغالي جواو فيليكس أنه كان يريد الانتقال إلى نادي بنفيكا بالفعل، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025"؛ مثلما كان الحال في السنوات الثلاث الأخيرة، أساسًا.

"بذلنا ما في وسعنا لإعادتك إلى البيت ونأسف على ذلك" .. رئيس بنفيكا يهاجم جواو فيليكس بعد حديثه عن جدية النصر!

علّق رئيس النادي روي كوستا على التصريحات الأخيرة للنجم البرتغالي الدولي جواو فيليكس، والتي ألقى فيها باللوم على إدارة النادي لعدم عودته إلى بيته القديم في ملعب "دا لوز"، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.