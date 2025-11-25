أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | كونسيساو يسخر من اللاعبين بعد السقوط أمام الدحيل، ومحمد نور يُطلق فيلمًا وثائقيًا
سعود عبدالحميد يحسم مستقبله
"رولز رويس بجانب مرسيدس وبي إم!" .. محمد نور يختار "المقصية" الأجمل بين أهداف رونالدو، الدوسري، السومة ورومارينيو
نجم النصر سجل هدفًا مذهلًا في مرمى الخليج، لكنه ليس الأول بهذا الشكل في الدوري السعودي
سعود عبدالحميد يحسم مستقبله ردًا على صحفي أجنبي .. "الناس يذهبون إلى السعودية وأنت لأوروبا بهدف لعب كرة قدم!"
الظهير السعودي يتحدث عن خطوته المقبلة..
بولبينة أمام فرصة ذهبية في كأس العرب! .. نجم واحد يتلاعب بملايين الاتحاد و"أين كانت أندية السعودية منه؟"
نجم الدحيل يثبت إمكاناته الكبيرة على أنقاض الاتحاد..
غضب كريم بنزيما بعد هزيمة الدحيل
كريم بنزيما يشكو غاضبًا بعد هزيمة الدحيل .. وكونسيساو يسخر مؤكدًا أنه "أفضل من لاعبي الاتحاد"!
ردود الفعل على الهزيمة الثقيلة أمام الدحيل..
الاتحاد يغرق! .. الدحيل "يعري" وسط العميد وبنزيما "يفضح" كونسيساو كرويًا
صفعة قطرية قوية تُعقد من موقف نادي الاتحاد آسيويًا..
"كثيرون حاربوني ومنهم اتحاديين!" .. محمد نور يُطلق فيلمًا وثائقيًا عن مسيرته مع العميد والنصر
الموعد السابع من ديسمبر 2025..
جدول مباريات وترتيب مجموعة الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة
جدول مباريات وترتيب مجموعة الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026...
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة....
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي...
موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة...
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن تسع مباريات، تمكن خلالها من تحقيق أربعة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4، وأخيرًا حقق العميد فوزًا جديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة بتخطي الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، لكن تلك السلسلة تعرضت لانتكاسة قوية بالخسارة في ديربي جدة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي أمام الأهلي بهدف نظيف سجله رياض محرز.
الجولة الأخيرة من دوري روشن، التاسعة، شهدت عودة العميد للانتصارات بالفوز على الرياض بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الفريق سقط في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الدحيل القطري في ملعب الإنماء بأربعة أهداف مقابل هدفين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.