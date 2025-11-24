عادل بولبينة أمام فرصة ذهبية في كأس العرب 2025! .. نجم واحد يتلاعب بملايين الاتحاد و"أين كانت أندية السعودية منه؟"

هُناك بعض المباريات التي تظل خالدة في أذهان لاعبين بأعينهم؛ وليس شرطًا أن تكون بسبب أنها مواجهة نهائية أو حاسمة على لقبٍ ما، بل لكونها بداية تعرف الجماهير بهم.

ويُمكن أن تكون مباراة نادي الدحيل القطري ضد ضيفه عملاق جدة الاتحاد؛ هكذا بالنسبة للنجم الجزائري الشاب عادل بولبينة، الذي سجل 3 أهداف "هاتريك".

بولبينة لعب دورًا كبيرًا للغاية في فوز الدحيل (4-2) على الاتحاد، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ليس هذا فقط.. هذا النجم الجزائري سجل هدفًا شخصيًا رابعًا، ألغاه الحكم بداعي التسلل؛ إلى جانب تألق الحارس الصربي لنادي الاتحاد بريدراج رايكوفيتش أمامه، وحرمانه من ثنائية أخرى.

وبعيدًا عن أهدافه.. تلاعب عادل بولبينة بدفاعات ووسط العميد الاتحادي - الذين كلفوا الملايين -؛ وذلك من خلال مهاراته وسرعاته الكبيرتين، ليجعل من نفسه رجلًا للمباراة بدون أي منازع.

والحقيقة أن بولبينة ليس بالاسم المغمور كليًا، ولكن ربما لم يركز معه الكثيرين؛ وذلك قبل مواجهة الدحيل والاتحاد، مساء اليوم الإثنين.

وسنستعرض من ناحيتنا بعض النقاط المهمة؛ وذلك بعد ظهور بولبينة الرائع في مباراة الدحيل والاتحاد، في ليلة الإثنين الآسيوية..