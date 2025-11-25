"رولز رويس بجانب مرسيدس وبي إم!" .. محمد نور يختار "المقصية" الأجمل بين أهداف رونالدو، الدوسري، السومة ورومارينيو

وواصل كريستيانو رونالدو، زحفه نحو تحقيق الألف هدف في مسيرته الكروية، بعد مقصيته الرائعة في شباك الخليج، حيث وقّع على الهدف رقم 954.

وبات الخلود هو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل هدفًا من رونالدو، في دوري روشن، هذا الموسم، فيما وقع كريستيانو على 9 أهداف خلال 7 مباريات متتالية.

وأشعل رونالدو صراع الهدّافين مع زميله البرتغالي جواو فيليكس، الذي يتربع في الصدارة، بعد الجولة التاسعة، برصيد 11 هدفًا، ليبتعد بفارق هدف وحيد عن "الدون" الذي حصد جائزة الحذاء الذهبي في آخر موسمين.

ورفع رونالدو رصيده إلى 104 هدف و21 تمريرة حاسمة، في 117 مباراة رسمية، منذ انتقاله إلى النصر في شتاء 2023، فضلًا عن تسجيل 6 أهداف في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث قاد الأصفر للقب وفاز بجائزة الهدّاف.

وحفر رونالدو اسمه في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حينما بات أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف، في موسم واحد، برصيد 35 هدفًا بموسم 2023-2024.