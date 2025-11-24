الاتحاد يغرق! .. الدحيل "يعري" وسط العميد وكريم بنزيما "يفضح" سيرجيو كونسيساو كرويًا

سواء كنت مشجعًا لنادي الاتحاد أم لا؛ فعندما تنظر إلى الحال الذي وصل إليه هذا العملاق الجدّاوي الكبير في الموسم الحالي، بالتأكيد ستسأل نفسك: "ماذا حدث؟!".

الاتحاد الذي سيطر على الألقاب المحلية في الموسم الماضي 2024-2025، بحصوله على ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ يُعاني بشدة في العام الرياضي الحالي.

مُعاناة العميد في الموسم الحالي، لا تقتصر على البطولات المحلية فقط؛ بل تظهر أيضًا في دوري أبطال آسيا "النخبة"، وآخرها في مواجهة نادي الدحيل القطري.

وسقط الاتحاد (2-4) أمام مستضيفه الدحيل، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

وتقدّم الدحيل بأربعة أهداف دون رد؛ عن طريق نجمه الجزائري عادل بولبينة "هاتريك" في الدقائق 5 و33 و53، والمهاجم البولندي كريستوف بياتيك في الدقيقة 74.

وبعدها.. أعاد المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، فريقه الاتحاد إلى أجواء المباراة، بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 76 و83؛ ولكنهما لم يكفيا للخروج ولو بنقطة وحيدة، من أمام الفريق القطري.

وبهذه النتيجة.. تجمد الاتحاد عند النقطة السادسة، في "المركز السابع" مؤقتًا بجدول ترتيب منطقة الغرب؛ بينما ارتقى الدحيل إلى "المركز السادس"، بـ7 نقاط.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط الاتحاد أمام الدحيل، مساء اليوم الإثنين..