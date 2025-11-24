"كثيرون حاربوني ومنهم اتحاديين!" .. محمد نور يُطلق فيلمًا وثائقيًا عن مسيرته مع العميد والنصر

لكن هذا النجاح والبطولات مع الاتحاد، لم يكن دون أي مشكلات، بل كانت المفاجأة في أبريل 2013، حين فاجأ جماهير الكرة السعودية كافة بانتقاله من الاتحاد إلى النصر..

الصفقة وقتها تمت بشكل مجاني، حيث فسخ نور عقده مع النادي الجداوي، على إثر دخوله في عدة مشكلات مع إدارة النادي وقتها.

وكشف نور عن كواليس تلك الفترة في أكثر من ظهور إعلامي موضحًا: "إدارة الاتحاد فعلت كل شيء لإبعادي عن الفريق، لدرجة أنها طلبت من المدرب الإسباني راؤول كانيدا افتعال المشكلات معي، قائلة له (افعل أي شيء وتمشكل مع محمد نور، نحن لا نريده في الفريق)".

وأضاف: "الإدارة كانت تجبرني على الحصول على إجازات في وقت استمرار المنافسات على البطولات، رغم رفضي لذلك، حتى فاض الكيل وقلت لهم (لن أحصل على إجازة، إذا كنتم تريدون رحيلي، احضروا مخالصة وسأوقع عليها على الفور)، وهو ما حدث بالفعل".

وبالفعل قضى نور موسم 2013-2014 في العاصمة الرياض رفقة العالمي، حيث خاض معه 22 مباراة في مختلف البطولات، وصنع ثلاثة آخرين، متوجًا بلقبي الدوري السعودي وكأس ولي العهد.

وبموجب هذا العقد مع النصر، تحصل نور على 100 ألف ريال سعودي عن كل مباراة شارك بها، بجانب أربعة ملايين ريال سعودي لمدة عام كامل، بحسب التقارير الصحفية.