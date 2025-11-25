ساحتفت جماهير كرة القدم الآسيوية بانطلاق مباريات بطولة دوري أبطال آسيا النخبة بشكلها الجديد والتي تضمن الكثير من المواجهات القوية والمنافسات الصعبة.
النسخة الحالية تبدأ بمشاركة 24 فريقًا، سيتم تقسيمهم على مجموعتين كل منهما مكون من 12 فريق، واحدة في منطقة الغرب وأخرى في الشرق.
ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة
وكان سالم الدوسري، نجم الهلال، قد حقق لقب هداف النسخة الماضية برصيد 10 أهداف، رغم عدم فوز فريقه بالبطولة الأسيوية.
وفي هذا التقرير نتعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026..
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026: ماركوس ليوناردو يصل للهدف الثالث
|المركز
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|عادل بولبينة - الدحيل
|5
|=2
|رياض محرز - الأهلي
|3
|=2
|خوسيلو - الغرافة
|3
|=2
|إنزو ميلوت - الأهلي
|3
|=2
|تايسي ماياشيرو - فيسل كوبي
|3
|=2
|كريم بنزيما - الاتحاد
|3
|=2
|كريستوف بياتيك - الدحيل
|3
|=2
|ريجي لوشكيا - تراكتور
|3
|=2
|ماركوس ليوناردو - الهلال
|3
|=10
|ساردوربيك باخروموف - ناساف
|2
|=10
|حسين نورشيف - ناساف
|2
|=10
|راي ماناج - الشارقة
|2
|=10
|سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش - الهلال
|3
|=10
|ثيو هيرنانديز - الهلال
|2
|=10
|حسام عوار - الاتحاد
|2
|=10
|ستيفن بيرجفاين - الاتحاد
|2
|=10
|إدميلسون جونيور - الدحيل
|2
|=10
|برينو - شباب الأهلي
|2
|=10
|ماثيوس جونسالفيس - الأهلي
|2
|=10
|فرانك كيسيه - الأهلي
|2
|=10
|لويس لافو - شنجهاي شينخوا
|2
|=10
|كايو كانيدو - الوحدة
|2
|=10
|هنري موتشيزوكي - ماتشيدا زيلفيا
|2
|=10
|جوناثان سيلفا - جوهور دار التعظيم
|2
|=10
|جيان باتريك - فيسل كوبي
|2
|=10
|أوسكار أريباس - جوهور دار التعظيم
|2
|=10
|دوشان تاديتش - الوحدة
|2
|=10
|جيسي لينجارد - سيول
|2
|=10
|لوكاس رودريجوس - سيول
|2
|=10
|ماكس كابوتو - ملبورن سيتي
|2
|=10
|كاتو موتسوكي - سانفريس
|2
|=32
|داروين نونيز - الهلال
|1
|=32
|دومينيك ميندي - الشرطة
|1
|=32
|هونج تشول - جانجوون
|1
|=32
|إريك - فيسل كوبي
|1
|=32
|سعید عزت الله - شباب الأهلي دبي
|1
|=32
|جيليرمي بالا - شباب الأهلي دبي
|1
|=32
|أكرم عفيف - السد
|1
|=32
|حسن الهيدوس - السد
|1
|=32
|يول هيو - أولسان هيونداي
|1
|=32
|كايو لوكاس - الشارقة
|1
|=32
|إيجور كورنادو - الشارقة
|1
|=32
|جواو كارلوس - شانجهاي شينخوا
|1
|=32
|ساولو مينيرز - شانجهاي شينخوا
|1
|=32
|لوكاس بيمينتا - الوحدة
|1
|=32
|ماركو دوجاندزيتش - سيول
|1
|=32
|ماركوس جونيور - سانفريس
|1
|=32
|عثمان كامارا - الشارقة
|1
|=32
|بيدرو ديلجادو - تشنجدو رونجتشينج
|1
|=32
|روبرت زولي - بوريرام يونايتد
|1
|=32
|سوبانات موينتا - بوريرام يونايتد
|1
|=32
|توميسلاف شتركالج - تراكتور
|1
|=32
|وون سانج إيوم - أولسان هيونداي
|1
|=32
|جوستاف لودفيجسون - أولسان هيونداي
|1
|=32
|كويا يوريكو - فيسل كوبي
|1