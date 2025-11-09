أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | قرار جديد بشأن مستقبل دانيلو بيريرا، وهجوم على بنزيما لتفريطه بحقه أمام الأهلي
مطلب بطرد ثنائي غير متوقع من الاتحاد بعد خسارة الديربي
"تلقيت اتصالات ولا أستبعد عملي في دوري روشن" .. ديدييه ديشان يكشف عن مفاوضات السعودية معه
المدير الفني يبدي رأيه كذلك في تدريب يوفنتوس والمنتخب البرازيلي..
"حولوا النادي لتكية وشللية" .. مطلب بطرد ثنائي غير متوقع من الاتحاد بعد خسارة الديربي وتدهورات الموسم الجاري
الاتحاد على صفيح ساخن..
بنزيما تغاضى عن حقه! .. هجوم على قائد الاتحاد بعد واقعة الديربي: كان يجب طرد لاعب الأهلي
خبير يؤكد تعرض الاتحاد للظلم في ديربي جدة أمام الأهلي..
الخلاف يبدأ مبكرًا بين نجوم الاتحاد وسيرجيو كونسيساو .. الوضع سيئ وديربي جدة أمام الأهلي ما هو إلا "كمالة"!
المدرب البرتغالي يعاني في دوري روشن على عكس آسيا..
"مواجهة ليست جميلة" .. كونسيساو يُهاجم طريقة أداء الأهلي بعد خسارة الاتحاد لديربي جدة!
تصريحات قوية من كونسي
قرار جديد من الاتحاد حول "مستقبل" دانيلو بيريرا
تألق أمام الأهلي والهلال رغم الخسارة .. قرار جديد من الاتحاد حول "مستقبل" دانيلو بيريرا
الاتحاد يواصل تعثراته في دوري روشن..
طالب بركلة جزاء ولعب دور مدافع الأهلي .. مؤشرات 2024 تهدد بعودة بنزيما "المنبوذ" لجماهير الاتحاد
كريم بنزيما يواصل سقوطه في اختبارات الكبار بدوري روشن..
"جعلت جمهور الاتحاد يكون معي" .. تصريح غريب من علي مجرشي بعد فوز الأهلي بديربي جدة!
هذا ما قاله مجرشي عن جمهور الاتحاد بعد الديربي؟
الأهلي يسخر من الاتحاد بـ"4 كلمات" .. وماتياس يايسله: جدة دائمًا خضراء!
الأهلي يحكم ديربي جدة.
الأهلي يحكم جدة: هنيئًا بمركز رياض محرز "الجديد" وجماهير الاتحاد لن تراهن على ذكاء كونسيساو كثيرًا!
الديربي المئوي يبتسم للأهلي .. ويعمق جراح الاتحاد
تيفو غريب يغزو مدرجات الأهلي وجمهور الاتحاد يحتفي برقم قياسي!
"عار الهبوط لن يُمحى أبدًا" .. تيفو غريب يغزو مدرجات الأهلي وجمهور الاتحاد يحتفي برقم قياسي!
شاهد ما حدث في مدرجات ملعب الإنماء خلال ديربي جدة
عين على الحكم | رغم المشادة والتهور .. بطل نهائي المونديال ينقذ نجم الأهلي من "الطرد" أمام الاتحاد
برأيك، هل يستحق نجم الأهلي بطاقة حمراء أمام الاتحاد؟
متعهدًا بحلاقة شعره "صلعة" .. محمد نور يُحفز سلة الاتحاد للحفاظ على لقب الدوري السعودي!
العميد يطمح في حصد لقب دوري السلة للموسم الثاني تواليً
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن ثمان مباريات، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4، وأخيرًا حقق العميد فوزًا جديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة بتخطي الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي.