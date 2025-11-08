قطع النجم السعودي محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب الصقور، وعدًا غاليًا لفريق كرة السلة بنادي "العميد"، من أجل تحفيز لاعبيه على المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.
متعهدًا بحلاقة شعره "صلعة" .. محمد نور يُحفز سلة الاتحاد للحفاظ على لقب الدوري السعودي!
الاتحاد يطمح في الحفاظ على لقب دوري السلة
يتواجد الاتحاد حاليًا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي والنصر، الأول والثاني على الترتيب، ويتساوى مع العلا صاحب المركز الثالث في النقاط.
وخاض الاتحاد 7 مباريات في دوري كرة السلة، حيث فاز في 5 مباريات على الخويلدية، مضر، السلام، الفتح، أحد، بينما خسر من النصر والعلا، حيث يسعى العميد للحفاظ على لقب دوري كرة السلة السعودي، بعدما توج به في نسخة العام الماضي، عقب صراع طويل مع العلا والأهلي.
محمد نور يطلق تحديًا مثيرًا لفريق السلة
تداولت حسابات جماهير نادي الاتحاد، مقطع فيديو يظهر خلاله النجم الأسطوري في تاريخ العميد محمد نور، وهو يتحدث إلى مسؤولي ولاعبي فريق كرة السلة بالنادي، خلال حضوره في صالة الفريق لمتابعة إحدى مباريات كرة السلة للعميد.
ووعد نور بتقديم هدية مالية قدرها 50 ألف ريال كمكافأة للاعبين حال تتويجهم بلقب الدوري السعودي لكرة السلة في نهاية الموسم، ولم يكتف بذلك بل تعهد بأن يحلق رأسه تمامًا إذا نجح الفريق في هذا التتويج.
وقال نور في حديثه لفريق كرة السلة: "أقسم بالله أحلق شعري صلعة و50 ألف ريال. يقولون حاليًا أنكم في المركز الرابع، شدوا حيلكم والكورة في ملعبكم وأنا قلت التحدي".
محمد نور أسطورة ذهبية في تاريخ الاتحاد
يعد محمد نور أحد أهم الأساطير في تاريخ نادي الاتحاد، حيث قاد العميد لتحقيق 20 بطولة، وشارك في كأس العالم للأندية "مرتين"، ويُعد من أبرز من ارتدوا قميص "العميد" عبر التاريخ.
وبدأ نور مسيرته الكروية مع الاتحاد عام 1993 ضمن صفوف الناشئين، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول على يد المدرب البلجيكي ديمتري الذي راهن على موهبته الاستثنائية، وعلى مدار أكثر من 20 عامًا، أصبح نور رمزًا للاتحاد وقائدًا ملهمًا داخل الملعب وخارجه.
وخلال فترته الذهبية مع "العميد"، حقق محمد نور 20 بطولة مع النادي، أبرزها دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2004 و2005، والدوري السعودي 7 مرات في مواسم: 1997، 1999، 2000، 2001، 2003، 2007، و2009. كما توّج بكأس ولي العهد ثلاث مرات، وكأس الاتحاد السعودي مرتين، إلى جانب ألقاب دوري أبطال العرب، كأس الخليج للأندية، وكأس السوبر السعودي المصري.
وتميّز نور بأسلوب لعبه الفريد، حيث شغل مركز الوسط الهجومي وصانع الألعاب، وكان يتمتع بحس تهديفي عالٍ جعله ينافس المهاجمين في تسجيل الأهداف، إذ سجل 62 هدفًا في 410 مباراة خلال فترته الأولى مع الاتحاد.
كما مثّل نور المنتخب السعودي في 90 مباراة دولية، وشارك في كأس العالم 2002 و2006، مما عزز مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة السعودية.
ورغم انتقاله المؤقت إلى نادي النصر في موسم 2013–2014، عاد نور إلى الاتحاد ليختتم مسيرته في بيته الأول، حيث ظل وفياً للنادي الذي صنع مجده، وتبقى جماهير الاتحاد تردد اسمه بفخر، معتبرةً إياه أيقونة المجد الاتحادي، وصاحب الأثر الأكبر في عودة الفريق إلى منصات التتويج.
نور ليس الأول في تحدي حلاقة الشعر
في عالم كرة القدم، لا تخلو كواليس النجوم من المواقف الطريفة والرهانات غير التقليدية، ومن أبرزها الرهان على حلاقة الشعر الذي تحوّل إلى ظاهرة بين اللاعبين، ومن أشهر القصص في هذا السياق، ما فعله النجم المصري أحمد حسام "ميدو" خلال تحليله لموسم 2015–2016، حين راهن على استحالة فوز ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: "لو فاز ليستر بالدوري، سأحلق شعري على الهواء مباشرة".
وبالفعل، بعد أن حقق فريق الثعالب المعجزة، وتُوّج باللقب بقيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، نفذ ميدو وعده وقام بحلاقة شعره أمام الكاميرات، في مشهد طريف نال تفاعلًا واسعًا من الجماهير والإعلام.
وتتكرر هذه الظاهرة في البطولات الكبرى، حيث يراهن بعض اللاعبين على نتائج فرقهم أو أهدافهم الشخصية، ويعدون بحلاقة شعرهم في حال تحقق أو فشل الهدف، مثل النجم الإنجليزي والإعلامي جاري لينيكر، عندما أعلن أنه سيلتزم بحلاقة شعره بالكامل في حال تحقق إنجاز مفاجئ لفريقه السابق أو للمنتخب الإنجليزي.
وجاء الرهان في إطار طريف أثناء نقاش رياضي على الهواء، حين أبدى لينيكر ثقته المطلقة في أن السيناريو الذي تم طرحه "لن يحدث أبدًا"، قبل أن يؤكد بابتسامة: "لو حصل فعلاً، سأحلق شعري على الفور!".