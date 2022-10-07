خليفة أسطورة | جمعة وربيعة .. صخرة جديدة تُحطمها الإصابات!

هل أصاب جمعة الاختيار حينما اختار ربيعة خليفة له؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يواصل معكم تقديم سلسلته، والتي نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة 23، وقع اختيارنا على وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، والذي اختار رامي ربيعة لاعب المارد الأحمر الحالي ليكون خليفته في الملاعب.

الصخرة وائل جمعة

بدأ وائل جمعة مسيرته الكروية في مسقط رأسه قرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية، حيث بدأ رفقة ناشئي مركز شباب الشين، ولعب في صفوفه 3 سنوات.

وبعدها انضم جمعة إلى صفوف نادي غزل المحلة، الذي تألق رفقته، لينضم إلى صفوف المنتخب العسكري، الذي قدم معه أداء لفت الأنظار له، بعد تحقيق كأس العالم العسكرية 2001.

جمعة حصل وقتها على كأس أفضل لاعب في بطولة كأس العالم العسكرية، ليبدأ العديد من الأندية في البحث عن سُبل التعاقد معه، قبل أن ينجح الأهلي في حسم الصفقة لصالحه عام 2001.

الصخرة كما لقبته جماهير الأهلي، نجح في وقت قصير في أن يُصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف المارد الأحمر، والتي يعتمد عليها الجهاز الفني.

ونجح جمعة في تحقيق العديد من البطولات مع الأهلي، حيث حقق الدوري المصري 8 مرات، وكأس مصر 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 6 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 6 مرات، وكأس السوبر المصري 7 مرات، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.

والمرة الوحيدة التي خرج فيها من النادي الأهلي، انتقل إلى السيلية القطرية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مجددًا إلى القلعة الحمراء.

ورفقة منتخب مصر، حقق جمعة العديد من الإنجازات، أبرزها تحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي نسخ "2006، 2008 و2010".

وأعلن وائل جمعة اعتزاله كرة القدم عام 2014 في منتصف الموسم، وذلك ليتجه إلى عالم تحليل المباريات عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

وخلال تصريحات لقناة النادي الأهلي، قال وائل جمعة: "أرى أن رامي ربيعة أقرب لاعب لخلافتي في الملاعب، فهو مدافع مميز ويمتلك إمكانيات رائعة وروح قتالية، ولكن الإصابات أثرت عليه كثيرًا".

رامي ربيعة

مسيرته بدأت في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ولتميزه بين زملائه، تم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في سن الـ17 عامًا موسم 2010-2011.

الحقيقة أن رامي يستطيع اللعب في مراكز أخرى غير الدفاع، مثل لاعب الوسط والظهير الأيمن، حيث ظهر بشكل مميز في جميع المراكز التي ظهر فيها.

ربيعة حقق مع النادي الأهلي الدوري المصري 7 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المحلي 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات، وكأس الكونفدرالية مرة، وكأس السوبر الإفريقي 4 مرات، بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية 2021.

ورفقة المنتخبات، حقق رامي ربيعة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا مرة واحدة عام 2013، ولم ينجح في تحقيق أي إنجاز يُذكر رفقة منتخب مصر الأول، سوى المشاركة في التأهل إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب 28 عامًا، ولكن الإصابة وقفت أمامه ومنعته من المشاركة في المونديال.

وكانت لربيعة تجربة احترافية قصيرة لم يُكتب لها النجاح، بعدما انتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي عام 2014، ولكنه عانى من قلة المشاركة، ليعود إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي.

وبعد عودته إلى الأهلي، عادت الإصابات لتطارد رامي ربيعة مرة أخرى، لتجعله بعيدًا عن المشاركة في المباريات ومن ثم تأثر مستواه بشكل ملحوظ.

المدافع المميز صاحب الـ29 عامًا كان يسير بخطى ثابتة لكي يكون خليفة الصخرة بالفعل في النادي الأهلي، ولكن الإصابة التي دائمًا ما تقف أمامه هي التي أخرته كثيرًا.

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