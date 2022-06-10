خليفة أسطورة | التمياط والدوسري .. الواعد الذي تفوق بالإصابات!

هل أصاب التمياط في اختيار خليفة له؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعن ما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة الثامنة، وقع اختيارنا على أسطورة نادي الهلال والكرة السعودية نواف التمياط، والذي اختار عبد العزيز الدوسري لاعب الهلال السابق ليكون خليفة له، فهل أصاب الاختيار؟

نواف التمياط الفتى الذهبي

الفتى الذهبي هو أحد معشوقي جماهير نادي الهلال عبر التاريخ، لما قدمه رفقة الزعيم وللقميص الأزرق، بعد مسيرة طويلة بدأت داخل جدران الزعيم وانتهت أيضًا بداخله.

بدأ التمياط مسيرته في صفوف الناشئين، ونظرًا لمهاراته الرائعة والمميزة، تم تصعيده إلى الفريق الأول لنادي الهلال عام 1993، ليجد كوكبة من النجوم.

نواف وجد صعوبة في بداياته مع نادي الهلال، حيث كان متواجدًا على مقاعد البدلاء لفترة طويلة، حتى تم الاعتماد عليه ليحجز مكانًا أساسيًا بتشكيل الزعيم.

ونجح التمياط أن يقود الهلال لتحقيق الكثير من البطولات، أبرزها الدوري السعودي 5 مرات، وكأس ولي العهد 3 مرات، وكأس الاتحاد السعودي 3 مرات.

وخارجيًا قاد التمياط الهلال لتحقيق بطولة الأندية الآسيوية مرة واحدة، وكأس الكؤوس الآسيوية مرتين، وكأس السوبر الآسيوي مرتين، وكأس الأندية العربية أبطال الدوري مرة واحدة، وكأس النخبة العربية مرة، وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس المؤسس، وغيرها من الألقاب الأخرى.

🔸نواف التمياط



📊58 مباراة دولية



🏆مشاركاته في كأس العالم: 1998، 2002، 2006 pic.twitter.com/tfchyQiMu0 — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) July 23, 2020

التمياط كان يُمتع الجميع بمهاراته داخل المستطيل الأخضر، وظل هو النجم الأول في صفوف فريق نادي الهلال، حيث كان يتم وضعه أولًا في تشكيل الفريق، ومن ثم وضع اللاعبين الآخرين.

ولعب نواف دورًا كبيرًا وتاريخيًا داخل نادي الهلال، حيث استطاع أن يربط بين جيلين مختلفين من لاعبي الزعيم، وساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الأمر.

وأما على الصعيد الدولي، قبل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 1998 في فرنسا، أعلن المدرب البرازيلي كارلوس ألبيرتو بيريرا؛ مدرب الأخضر وقتها، عن أنه سيقدم قنبلة كروية للكرة السعودية، وهو اللاعب نواف التمياط.

وبالفعل شارك نواف مع الأخضر في المونديال، وقدم مستوى مميز جعله واحدًا من عناصر المنتخب السعودي الذين لا غنى عنهم.

واستطاع التمياط أن يحقق مع المنتخب السعودي بطولة كأس العرب عام 1998، ووصل معه لنهائي كأس آسيا 2000، وحقق المركز الرابع بكأس العالم للقارات بالمكسيك عام 1999، كما شارك مع الأخضر في 3 نسخ من كأس العالم أعوام 1998 و 2002 و 2006.

وعلى المستوى الفردي حقق التمياط العديد من الإنجازات الشخصية، أبرزها أفضل لاعب آسيوي وأفضل لاعب عربي وأفضل لاعب سعودي عام 2000، وحصل على لقب سفير الكرة العربية في نفس العام.

التمياط أُجبر على الاعتزال، وذلك عام 2008 بسبب الإصابات التي كان يعاني منها، وهو القرار الذي صدم الجميع، وأقام مباراة اعتزال حضر فيها نادي إنتر ميلان بطل أوروبا عام 2010.

وفي حفل اعتزاله، اختار التمياط اللاعب عبد العزيز الدوسري لكي يكون خليفته، بل قام أيضًا بمنحه قميصه ورقمه 11.

الواعد عبد العزيز الدوسري

انطلقت مسيرة الدوسري مع نادي الهلال عام 2007 حينما تم تصعيده إلى الفريق الأول، لينجح في الموسم الأول له مع الهلال في أن يحصل على جائزة أفضل لاعب سعودي صاعد لموسم 2007-2008.

وقدم الدوسري مستوى رائعًا كما كان متوقعًا له، وقاد الهلال لتحقيق الدوري السعودي 6 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة وكأس السوبر السعودي مرة أيضًا.

ولكن يبدو أنه كان خليفة التمياط بالفعل في كل شيء، حتى الإصابات التي كانت تطارده بشكل كبير، حيث وصل الأمر إلى عدم مرور نصف موسم إلا ويتعرض لإصابة قوية.

عبد العزيز الدوسري كان على غلاف لعبة "فيفا 13" بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في النسخة التي تم بيعها في منطقة الشرق الأوسط.

الإصابات كانت أكبر عدو للدوسري، لدرجة انتشار أخبارًا وقتها بأنه كان يلقى اهتمامًا من نادي آرسنال الإنجليزي، ولكن الإصابة بالرباط الصليبي تسببت في عدم تقديم عرضًا له.

وبعد 11 عامًا في نادي الهلال، انتقل الدوسري إلى نادي القادسية على سبيل الإعارة، ثم تم بيعه في موسم 2019، ليرحل عنه وينتقل إلى النصر في صيف 2020. ولكنه رحل عن صفوف نادي النصر بعد موسم واحد في صيف 2021، لم ينجح فيه الدوسري في تقديم المستوى المطلوب، ليصبح الآن بلا أي فريق.

وحقق الدوسري مع الهلال بطولة الدوري السعودي 3 مرات، وكأس الملك مرة واحدة، وكأس ولي العهد 7 مرات، وكأس السوبر مرة واحدة.

وحقق مع نادي النصر بطولة واحدة وهي كأس السوبر السعودي عام 2020 على حساب فريقه السابق الهلال، بعد الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وعلى صعيد المنتخب السعودي، لم يكن الدوسري محظوظًا بالشكل الكافي، حيث لم يحقق معه أي بطولة خلال مسيرته.

يبدو أن نواف التمياط أصاب في اختيار خليفة له على صعيد المهارة والمستوى داخل الملعب، وأيضًا الأخلاق خارج الملعب، ويبدو أن الدوسري تفوق على التمياط على مستوى الإصابات، الأمر الذي تسبب في تأثر مستواه بشكل كبير.

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