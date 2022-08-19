خليفة أسطورة | إمام وحفني .. ساحران بالقميص الأبيض

هل استحق أيمن حفني خلافة حازم إمام في الرقم 14؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يواصل معكم سلسلته المميزة، والتي نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة الثامنة عشرة، وقع اختيارنا على حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والذي اختار أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك، ليكون خليفته في الملاعب..

إمام الموهوبين .. حازم إمام

كانت بداية حازم إمام مع الصيد، ولم يستغل اسم والده الراحل حمادة إمام ليلعب لنادي الزمالك، وخلال إحدى المباريات التي جمعت بين ناديي الصيد والزمالك، ظهر حازم بشكل باهر ورائع جدًا، وقتها مسؤولي الزمالك تمسكوا به، وانتقل مقابل 30 كرة لصالح نادي الصيد!

وانطلقت موهبة حازم إمام مع فريق نادي الزمالك بالفعل، واستطاع قيادة الفارس الأبيض لتحقيق الكثير من الألقاب والبطولات.

حازم حقق مع الزمالك الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس السوبر المصري الإفريقي، ودوري أبطال العرب مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي المصري مرة.

كما تألق رفقة منتخب مصر، واستطاع أن يحقق معه بطولة كأس الأمم الإفريقية 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو، كما حقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية عام 199 5.

الإمبراطور كما تلقبه جماهير الزمالك، استطاع التفوق على جميع نجوم العالم أبرزهم روبرتو كارلوس وديفيد بيكهام وريفالدو وروي كوستا وسامي الجابر وخوان فيرون، ببطولة أقيمت برعاية إحدى شركات المياه الغازية الشهيرة.

حازم إمام تفوق على الجميع وحصل على الجائزة، والتي كانت محط أنظار العالم كله وقتها.

ولحازم إمام تجربة احتراف مع نادي أودينيزي الإيطالي، ولكن لم يحالفه الحظ، حيث كان حبيسًا لمقاعد البدلاء، ويشارك من حين للآخر، حيث لعب 11 مباراة بواقع 220 دقيقة فقط، ولم يسجل أو يصنع أي هدف "وفقًا لموقع ترانسفير ماركت".

وقصة مانشستر يونايتد أن النادي الإنجليزي ومدربه السير أليكس فيرجسون طلب معايشة واختبار حازم إمام، ولكن اللاعب رفض فكرة المعايشة وفضّل الانتقال إلى أودينيزي.

إمام الموهوبين أعير أيضًا لفريق جرافشاب الهولندي لمدة عامين، وقدم رفقته مستوى جيد جدًا، قبل عودته إلى نادي الزمالك مرة أخرى، ليقوده لتحقيق نتائج رائعة وبطولات.

وعلى المستوى الشخصي، حصل حازم على لقب أفضل لاعب مصري عام 2003، وأفضل لاعب مهاري في بطولة للمهارات شارك بها نجوم العالم عام 2001.

وقرر حازم إمام اعتزال كرة القدم عام 2008 في نهائي كأس مصر، التي فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، وسط حزن جماهيري، حيث قامت الجماهير البيضاء برفع لافتات مكتوب عليها "لا لاعتزالك يا حازم"، كما ارتدى زملاؤه قمصان مدون عليها عبارة "لا تعتزل".

مسيرة رائعة قدمها حازم إمام مع الزمالك ومنتخب مصر، ليكون هو آخر من أنجبت عائلة إمام في الملاعب المصرية حتى الآن، وهو الأمر الذي يجعلنا نتمنى أن نرى لاعبًا جديدًا من عائلة إمام.

وأعلن حازم إمام خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "DMC" عن أنه يرى بأن أيمن حفني لاعب الزمالك الحالي يستحق ارتداء القميص رقم 14 خلفًا له.

الحاوي أيمن حفني

بدايته كانت صعبة للغاية، حيث بدأت مسيرته مع عالم كرة القدم في نادي البدرشين، وتنقل بين عدد من الأندية في الدرجتين الثانية والثالثة، حتى تمكن من اللعب في صفوف نادي وادي دجلة لمدة 6 أشهر.

وبدأت مسيرة أيمن حفني الحقيقية بعدما انتقل إلى نادي مصر المقاصة عام 2009، والذي قاده لتحقيق الكثير من الإنجازات، أبرزها الصعود إلى الدوري المصري الممتاز.

ولإسهاماته الكبيرة مع الفريق، قامت إدارة المقاصة بوضع صورة أيمن حفني على شعار الفريق الذي تم تجديده عام 2016، ليصبح جزءًا من تاريخ هذا النادي.

وبعد تألق كبير رفقة المقاصة، بدأ الصراع بين ناديي الزمالك والأهلي على ضم أيمن حفني، ولكن نادي طلائع الجيش حسم الأمر لصالحه، خاصة وأن اللاعب كان مطلوبًا لتأدية الخدمة العسكرية.

وبعد انتقال حفني إلى طلائع الجيش، تمت إعارته إلى نادي أهلي طرابلس الليبي لمدة موسم واحد، ظهر بمستوى رائع كعادته.

وبعد عودته من الإعارة، اشتعل الصراع مرة أخرى بين الزمالك والأهلي، ولكن نجحت إدارة القلعة البيضاء في التعاقد مع أيمن حفني في صيف 2014.

وقدم أيمن حفني أفضل مستوياته مع نادي الزمالك، حيث قاده لتحقيق الكثير من البطولات والألقاب، حيث كان أحد أهم عناصر المنظومة البيضاء وقتها.

ولكن عام 2018 شهد هبوطًا كبيرًا في مستوى حفني، ليرحل عن صفوف الزمالك في صيف 2019 وينتقل إلى المقاصة، ولسوء الحظ تأخر قيد اللاعب لينتقل إلى المقاولون العرب الذي لم يشارك معه كثيرًا.

وفي مطلع عام 2021 عاد أيمن حفني إلى نادي الزمالك، كنوع من التكريم لما قدمه اللاعب مع القلعة البيضاء، ولأخلاقه العالية وحبه وعشقه لكيان نادي الزمالك.

وحقق أيمن حفني مع نادي الزمالك بطولة الدوري المصري مرتين موسمي 2014-2015 و 2020-2021، وفي طريقه لتحقيق الدوري للمرة الثالثة الموسم الحالي.

كما توج حفني مع الزمالك بكأس مصر 4 مرات أعوام "2015، 2016، 2018، 2021"، وكأس السوبر المصري مرة واحدة عام 2016 وكأس الكونفدرالية مرة موسم 2018-2019، وكأس السوبر المصري السعودي عام 2018.

ومن المنتظر أن يُعلن أيمن حفني عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بنهاية الموسم الحالي 2021-2022، حيث ينتظر أن يُنهي مسيرته بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بالتأكيد حازم إمام أصاب الاختيار، حينما اختار حفني خليفة له في الملاعب، حيث كان الثنائي يشتركان في الموهبة والمهارة الكبيرة داخل أرضية الملعب.

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