خليفة أسطورة | الحضري والشناوي .. أخطبوط لم يصل للسد العالي

هل أصاب الحضري في اختياره للشناوي كخليفة له في الملاعب؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة الخامسة عشرة، وقع اختيارنا على عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى، والذي اختار أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي ليكون خليفته في الملاعب..

عصام الحضري السد العالي

البداية كانت في دوري الدرجة الثانية المصري رفقة نادي دمياط، ليكون السبب الرئيسي في صعوده إلى دوري الدرجة الأولى، ليلفت الأنظار له.

وسعى النادي الأهلي لضمه قبل أن ينجح في ذلك خلال عام 1996، ليظل على مقاعد الاحتياط، في ظل الاعتماد على الحارس المتألق وقتها أحمد شوبير.

وحصل الحضري على أول فرصة له مع الأهلي خلال مباراة أمام فريق المريخ بعد أقل من سنة واحدة، بعد إصابة الحارس الأساسي شوبير.

واعتزل شوبير فيما بعد ليصبح الحضري هو الحارس الأساسي بالنادي الأهلي، ليواصل كسب الثقة والمكانة مع القلعة الحمراء، ويبدأ في التألق في مطلع الألفية الجديدة، وحصل على دوري أبطال إفريقيا عام 2001.

وكان الحضري الذي لقبته الجماهير بالسد العالي جزءًا كبيرًا من الجيل الذهبي الذي سيطر على البطولات للنادي الأهلي، وحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا عامي 2005 و 2006، وبرونزية كأس العالم للأندية 2006.

وبعدها احترف عصام في صفوف سيون السويسري عام 2008، بعد تألقه رفقة منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2008 التي أقيمت في غانا، ولكن رحيله عن الأهلي كان بطريقة مثيرة للجدل، بعدما سافر دون علم ناديه من أجل الانضمام إلى الفريق السويسري.

عصام الحضري 🗣️



"لو منتخب مصر أمتلك هذا التشكيل لوصل إلى دور الـ8 في كأس العالم".🏆



هل تتفق مع الحضري أم لا 🤔 pic.twitter.com/QfeSmLPMDv — جول مصر - GOAL (@goaleg) July 17, 2020

وبعد تجربة غير ناجحة أثارت الجدل مع سيون، عاد الحضري إلى الدوري المصري من بوابة الإسماعيلي ومنه إلى الزمالك ثم المريخ السوداني، وعاد مرة أخرى إلى مصر من بوابة الاتحاد السكندري ثم وادي دجلة والإسماعيلي.

وانتقل الحضري إلى التعاون السعودي، قبل أن يعود إلى الإسماعيلي عام 2018، واختتم مسيرته مع نادي النجوم عام 2019.

الحضري حقق مع الأهلي بطولة الدوري المصري 8 مرات، وكأس مصر 4 مرات والسوبر المصري 4 مرات، وعلى المستوى الإفريقي حقق الحضري بطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات.

وتمكن السد العالي من تحقيق كأس سويسرا مع سيون، وبطولتي الدوري السوداني وكأس السودان رفقة المريخ السوداني.

وأما عن المنتخب المصري، فحقق الحضري بطولة كأس أمم إفريقيا 4 مرات، وحقق منتخب مصر العسكري مرة واحدة.

واستطاع الحضري أن يكون أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم، بعدما شارك في مونديال روسيا 2018 رفقة منتخب مصر، وذلك عن عمر 45 عامًا و161 يومًا.

وعن الألقاب الفردية، حصل الحضري على أفضل حارس مرمى بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات أعوام 2001 و 2005 و 2006، وأفضل حارس مرمى في كأس أمم إفريقيا 4 مرات.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أكد الحضري على أنه يرى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي، خليفته في الملاعب. اقرأ التصريحات كاملة

الأخطبوط الأبيض أحمد الشناوي

بدأ الشناوي مسيرته رفقة فريق النادي المصري، حيث انضم لفريق تحت 10 سنوات، وبدأ في التدرج بفرق الناشئين، وكان تتم الاستعانة به في مباريات الفرق الأكبر منه سنًا، وكان عمره لم يتجاوز الـ15 عامًا، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009.

بعد مسيرة كانت مميزة ورائعة جدًا مع فريق النادي المصري، نجح نادي الزمالك في الحصول على خدماته لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة عام 2012، ولكنه عاد إلى المصري بعد إلغاء الموسم بسبب أحداث استاد بورسعيد.

وعاد الشناوي مرة أخرى إلى فريق المصري، قبل أن ينجح الزمالك في التعاقد معه عام 2014 لمدة 5 مواسم، حيث شارك مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2014.

ووصل الشناوي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 مع نادي الزمالك، قبل خسارته على يد صن داونز الجنوب إفريقي، بعد أخطاء فادحة له في مباراة الذهاب.

وبعدها تم بيعه إلى نادي بيراميدز في صيف 2018، ليصبح ضمن العناصر الأساسية التي تم الاعتماد عليها في صفوف بيراميدز.

أحمد الشناوي بصحبة الحارس البرازيلي ديدا في مران بيراميدز.



( IG \ 📷@ahmadelshenawyofficial ) pic.twitter.com/raFpOfA8Ks — جول مصر - GOAL (@goaleg) September 5, 2018

وحقق الشناوي مع الزمالك بطولة الدوري المصري مرة واحدة، وكأس مصر 4 مرات، وكأس السوبر المصري مرة واحدة.

وعن المنتخبات، كان الشناوي أحد العناصر الأساسية في صفوف منتخب الشباب، حيث حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس أمم إفريقيا للشباب عام 2011.

وخاض مع المنتخب الأول حوالي 30 مباراة، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، ولكنه غاب عن المشاركة رفقة الفراعنة في كأس العالم روسيا 2018، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وحاليًا الشناوي لا يشارك بصفة مستمرة مع فريقه بيراميدز، ويبدو أن الحضري لم يصب في اختياره، لأنه الشناوي ابتعد كثيرًا عن مستواه.