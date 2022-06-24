خليفة أسطورة | بركات والشحات .. زئبقي معشوق ونينجا مغضوب عليه

هل أصاب بركات في اختياره للشحات كخليفة له؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعن ما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة الحادية عشر، وقع اختيارنا على محمد بركات نجم الأهلي السابق، والذي اختار حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر الحالي ليكون خليفته في الملاعب..

محمد بركات ملك الحركات

الزئبقي أو ملك الحركات، أبرز ما يطلقه الجمهور العاشق لنجم الأهلي السابق محمد بركات، الذي كان لاعبًا يمتلك إمكانيات وقدرات لا خلاف عليها.

بداية بركات كانت في صفوف نادي السكة الحديد، الذي تألق معه وقدم مستوى أذهل الجميع، لتبدأ أندية الدوري المصري الممتاز في السعي وراء التعاقد معه.

الأهلي كان قريبًا جدًا من التعاقد مع بركات حينما كان يلعب في السكة الحديد، ولكنه تعرض لإصابة تسببت في فشل انتقاله، لينتقل بعدها إلى نادي الإسماعيلي.

وانفجرت موهبة محمد بركات رفقة النادي الإسماعيلي، خلال المواسم الأربعة التي لعبها بقميص الدراويش، حيث استطاع أن يحقق بطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

وبمقابل مادي كبير، انتقل بركات إلى صفوف الأهلي السعودي مع بداية موسم 2002-2003، وتمكن من قيادة الراقي للوصول إلى نهائي الدوري السعودي، ولكن خسر الفريق المباراة النهائية أمام الاتحاد.

واستطاع بركات أن يقود الأهلي السعودي لتحقيق لقب بطولة الأندية العربية الموحدة الأولى في يناير 2002، بعدما سجل هدف انتصار الراقي أمام الإفريقي التونسي في المباراة النهائية.

وبعدها انتقل بركات إلى العربي القطري، وزامل النجم الأرجنتيني باتيستوتا، ولكن تعرض لإصابة جعلته لا يستكمل مشواره، وبدأت الصحافة المصرية تتحدث عن انتهاء موهبة بركات.

وفي صيف 2004 أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع محمد بركات، بناءً على إصرار من البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي وقتها.

وتمكن بركات من العودة مرة أخرى إلى التألق، ليحقق مع الأهلي بطولة الدوري المصري 7 مرات وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات.

وأما عن مشوار بركات مع المنتخب المصري، فتمكن من تحقيق لقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2006، ولكن الإصابة اللعينة منعته من المشاركة في نسختي 2008 و2010 التي حققها الفراعنة أيضًا.

وكان آخر ظهور لمحمد بركات بقميص منتخب مصر، في مباراة الجزائر بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010، والتي فاز فيها الفراعنة بهدفين دون رد بالقاهرة.

واعتزل بركات كرة القدم عام 2013، ورفض العمل الإداري داخل النادي الأهلي، ليتجه للعمل في الإعلام وحاليًا يشغل منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وخلال تصريحات في برنامج "أوضة اللبس" الذي كان يقدمه أحمد حسام ميدو، قال بركات: "أعتقد أن حسين الشحات لاعب الأهلي الحالي هو خليفتي في الملاعب، لأن طريقة أداءه قريبة مني إلى حد كبير".

"النينجا" حسين الشحات

بدأ الشحات حياته الكروية في الملاعب الشعبية في مدينة دار السلام بالقاهرة، وكانت شرارة انطلاقته مع نادي النصر، والتي شهدت انطلاقة حسين الكروية.

وبعد تألقه اللافت للنظر مع النصر انتقل الشحات إلى صفوف الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" عام 2011، ليستمر في صفوفه حتى عام 2014.

واستطاع المقاصة أن يحصل على خدمات الشحات لمدة 5 سنوات، شهدت ظهور الشحات الأول في الدوري المصري الممتاز، وأيضًا تألقه ومنافسته على صدارة هدافي الدوري.

وانتقل حسين في يناير 2018 إلى نادي العين الإماراتي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قدم فيها الشحات أداء خرافي أجبر مسؤولي الزعيم الإماراتي على التعاقد معه بشكل نهائي من المقاصة.

واستطاع الشحات أن يحقق مع العين بطولة الدوري الإماراتي موسم 2017-2018، وشارك في كأس العالم للأندية رفقة الفريق العيناوي التي أقيمت في الإمارات.

قدم الشحات مستوى "أقل ما يتم وصفه بالمذهل"، في بطولة كأس العالم للأندية 2018، حيث كاد أن يسجل في مرمى ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية التي خسرها العين بأربعة أهداف مقابل هدف، لولا تألق المدافع راموس الذي أخرج الكرة من على خط المرمى.

هدف حسين الشحات في مرمى إيسترن كومباني. 😍pic.twitter.com/FfLF5XgvRS — جول مصر - GOAL (@goaleg) June 15, 2022

وبعد موسم ناجح رفقة العين، عاد الشحات إلى الدوري المصري من بوابة النادي الأهلي، ليحقق حلم حياته بارتداء القميص الأحمر، وذلك في يناير 2019 ولمدة 4 سنوات.

وحقق الشحات مع الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة واحدة والسوبر المصري مرة، ودوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس السوبر الإفريقي مرتين.

ولكن خلال الفترة الماضية، تراجع مستوى فريق النادي الأهلي بشكل كبير، وبدأت الجماهير تغضب على نجومه، يأتي في مقدمتهم حسين الشحات الذي ينال جزءًا كبيرًا من الانتقادات.

يبدو أن بركات أصاب في اختيار الشحات كخليفة له في الملاعب، ولكن "النينجا" كما تلقبه الجماهير يحتاج إلى المزيد من التركيز داخل الملعب لكي يعود إلى مستواه المعهود!

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