خليفة أسطورة | حمادة وحازم إمام .. إمبراطور عوَض والده الثعلب!

هل استحق حازم لأن يكون أفضل خليفة لعائلة إمام بالملاعب؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعن ما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة السابعة، وقع اختيارنا على أسطورة نادي الزمالك حمادة إمام، والذي جاء نجله حازم إمام ليكون خليفته في الملاعب بعد اعتزاله كرة القدم..

الثعلب حمادة إمام

هي تلك العائلة التي لا يختلف عليها أي شخص، عائلة يحيى الحرية إمام، التي أبرزت لنا 3 من أفضل المواهب الكروية المصرية عبر التاريخ، بداية من الجد يحيى، امتدادًا بالإبن حمادة، وأخيرًا وليس آخرًا حازم.

الحقيقة أن عائلة إمام دائمًا لا تحب استخدام "الواسطة أو المحسوبية"، فالموهبة هي من تفرض نفسها، إذا كنت تستحق أن تكون لاعبًا ستفرض نفسك بموهبتك وليس باسم والدك أو جدك.

بعد مسيرة حافلة للجد يحيى إمام في الملاعب، والذي كان يلعب في مركز حراسة المرمى بنادي الزمالك، والتي استمرت حوالي 16 عامًا، اعتزل كرة القدم عام 1953، وبعدها بأربع سنوات دخل نجله حمادة في اختبارات القلعة البيضاء.

موهبته فرضت نفسها ودفعت الكابتن علي شرف لضمه لفريق الناشئين، وبعدها تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1958 وهو يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، ليلعب في صفوفه وأيضًا مع فرق الناشئين.

وانطلق حمادة إمام ليقدم مستويات مبهرة ورائعة، ويصبح واحدًا من أهم وأفضل اللاعبين ليس في الزمالك فقط بل في الكرة المصرية.

وهناك واقعة لا يمكن لأحد نسيانها، وذلك عام 1960، حيث كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، حينما كان يلعب في فريق تحت 20 عامًا، وصل به إلى نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وأقيمت المباراة بتواجد حمادة إمام وانتهت بالتعادل، ليقرر اتحاد الكرة إعادة مباراة نهائي كأس مصر، ولكن وقتها كان يتواجد حمادة في قطاع غزة رفقة والده يحيى الذي كان يعمل نائبًا لحاكم قطاع غزة.

الزمالك خاطب المشير عبد الحكيم وقتها، وبالفعل تحرك وأرسل طائرة حربية إلى غزة لتحضر حمادة إلى القاهرة، ليشارك في المباراة النهائية، ويسجل 5 أهداف دفعة واحدة، ويفوز على الأهلي بسداسية ويتوج بكأس مصر.

ونجح حمادة في تحقيق الدوري المصري مع الزمالك 3 مرات، وكأس مصر 4 مرات، حيث كان ضمن الجيل الذي يضم مجموعة من أفضل النجوم في تاريخ القلعة البيضاء، وهم عمر النور وأبو رجيلة وعصام بهيج وحنفي بسطان وغيرهم.

ولكن الثعلب عانى كثيرًا بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر أكثر من مرة خلال فترة تواجده بالملاعب، وذلك بسبب الحروب التي كانت تخوضها البلاد، بالإضافة لعمله كضابط في القوات المسلحة المصرية.

وبعد مسيرة طويلة في الملاعب، قرر حمادة إمام اعتزال كرة القدم عام 1974، ليتجه للعمل الإداري في نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري، كما عمل معلقًا بالتلفزيون المصري، وذلك قبل وفاته في 9 يناير 2016 بعد معاناة مع المرض.

ولكن قبل أن يتوفى تمتع حمادة إمام بنجله حازم، الذي أمتع الجميع بمهاراته وبما قدمه مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، ليكون خليفته في الملاعب..

إمام الموهوبين .. حازم إمام

كما ذكرت من قبل، ترفض عائلة إمام الواسطة والمحسوبية، ولذلك لم يتوسط حمادة إمام من أجل انضمام نجله حازم لناشئي الزمالك، بل انطلاقته كانت مع نادي الصيد.

وبالفعل حازم إمام كانت بداياته مع الصيد، وخلال إحدى المباريات التي جمعت بين ناديي الصيد والزمالك، ظهر حازم بشكل مبهر ورائع جدًا، وقتها مسؤولي الزمالك تمسكوا به، وانتقل مقابل 30 كرة لصالح نادي الصيد!

وانطلقت موهبة حازم إمام مع فريق نادي الزمالك بالفعل، واستطاع قيادة الفارس الأبيض لتحقيق الكثير من الألقاب والبطولات.

حازم حقق مع الزمالك الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس السوبر المصري الإفريقي، ودوري أبطال العرب مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي المصري مرة.

كما تألق رفقة منتخب مصر، واستطاع أن يحقق معه بطولة كأس الأمم الإفريقية 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو، كما حقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية عام 1995.

الإمبراطور كما تلقبه جماهير الزمالك، استطاع التفوق على جميع نجوم العالم أبرزهم روبرتو كارلوس وديفيد بيكهام وريفالدو وروي كوستا وسامي الجابر وخوان فيرون، ببطولة أقيمت برعاية إحدى شركات المياة الغازية الشهيرة.

حازم إمام تفوق على الجميع وحصل على الجائزة، والتي كانت محط أنظار العالم كله وقتها.

ولحازم إمام تجربة احتراف مع نادي أودينيزي الإيطالي، والتي قدم فيها مستوى جيد، وكان قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكن لم يحالفه الحظ.

وقصة مانشستر يونايتد أن النادي الإنجليزي ومدربه السير أليكس فيرجسون طلب معايشة واختبار حازم إمام، ولكن اللاعب رفض فكرة المعايشة وفضّل الانتقال إلى أودينيزي.

إمام الموهوبين أعير أيضًا لفريق جرافشاب الهولندي لمدة عامين، وقدم رفقته مستوى جيد جدًا، قبل عودته إلى نادي الزمالك مرة أخرى، ليقوده لتحقيق نتائج رائعة وبطولات.

وعلى المستوى الشخصي، حصل حازم على لقب أفضل لاعب مصري عام 2003، وأفضل لاعب مهاري في بطولة للمهارات شارك بها نجوم العالم عام 2001.

وقرر حازم إمام اعتزال كرة القدم عام 2008 في نهائي كأس مصر، التي فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، وسط حزن جماهيري، حيث قامت الجماهير البيضاء برفع لافتات مكتوب عليها "لا لاعتزالك يا حازم"، كما ارتدى زملائه قمصان مدون عليها عبارة "لا تعتزل".

مسيرة رائعة ومبهرة قدمها حازم إمام مع الزمالك ومنتخب مصر، ليكون هو آخر من أنجبت عائلة إمام في الملاعب المصرية حتى الآن، وهو الأمر الذي يجعلنا نتمنى أن نرى لاعبًا جديدًا من عائلة إمام.

حازم إمام استطاع أن يحقق ما لم يتمكن والده حمادة بسبب ظروف عدم الاستقرار أثناء مسيرته، وتوقف النشاط في أكثر من مرة.

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